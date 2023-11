5 dicembre 2023 ore 15

Complesso Fieristico Le Ciminiere

CATANIA – A.D.A.S. aps, associazione che promuove un modello sociale basato sulla sostenibilità integrale e ha quindi una visione di sviluppo che sia in grado di declinare insieme Equità Sociale e Tutela dell’Ambiente, organizza il convegno “Territorio Bene Comune: progetti e idee per garantirne la fruizione collettiva” con l’intento di dare impulso a una rivoluzione culturale in grado di eliminare ogni ostacolo che condizioni la piena partecipazione di ciascun cittadino alla vita pubblica e privata, di garantire l’inclusione sociale in ogni ambito, di abbattere qualsiasi barriera fisica e mentali affinchè venga finalmente riconosciuta ed affermata la dignità della persona al di là delle sue condizioni fisiche o economiche.

Finalità del convegno è quella di contribuire a tracciare le linee di intervento, programmazione e sviluppo del nostro territorio per renderlo fruibile a tutti noi che vi abitiamo e vi lavoriamo, ma anche a tutti coloro che vi si recano per esigenze temporanee o per finalità turistiche o di istruzione. L’auspicio è quindi che il convegno sia un momento qualificato di confronto tra esperti, Istituzioni e cittadini e il punto di avvio di una fruttuosa collaborazione in grado di attrarre e coinvolgere quanti desiderano contribuire con progetti e idee al di là di ogni faziosità.

“Non vogliamo limitarci, però, alla sola opera di informazione e sensibilizzazione – dichiara Marisa Falcone, presidente ADAS aps – desideriamo contribuire ad avviare un costante dialogo costruttivo

tra le Istituzioni, i Servizi Sociali, le Territorialità, i Rappresentanti del mondo delle professioni e dell’imprenditoria, del Terzo Settore, i Media, i Club Service, le altre Associazioni per individuare insieme soluzioni possibili che guardino al variegato mondo della fragilità e della disabilità nella interezza”.

La trattazione dei temi, quali: fruibilità delle zone urbane e delle aree verdi, turismo accessibile, luci e ombre della legislazione vigente, è stata affidata a qualificati esperti del mondo universitario

e delle professioni.

Un ampio spazio sarà riservato agli interventi del pubblico.