Ospedale di Sciacca, soluzione “salva” reparto di Ortopedia

Nuovi medici all’ospedale di Sciacca. Dopo la manifestazione dei giorni scorsi per la sanità, organizzata a seguito della chiusura del reparto di Ortopedia per carenza di medici arriva la prospettiva di una soluzione.

Il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro esprime soddisfazione ed entra nel merito di “un provvedimento che di certo non risolve i problemi dell’ospedale di Sciacca, ma aiuta a superare questa situazione di vera e propria emergenza”. Il commento segue la riunione che si è tenuta a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Renato Schifani, il dirigente generale dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino ed il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia al termine della quale è stato reso noto che medici ortopedici del Civico di Palermo saranno operativi per alcuni giorni alla settimana all’ospedale di Sciacca, così da poter consentire la riapertura del reparto. È stato anche comunicato che alcuni medici della struttura potranno continuare a lavorare grazie al rinvio del loro pensionamento.

“Dopo la manifestazione della scorsa settimana che ha visto a Sciacca la partecipazione di migliaia di persone in difesa del diritto alla salute – conclude Catanzaro – è arrivato questo segnale di attenzione da parte del presidnete Schifani al quale chiediamo di impegnarsi con sempre maggiore determinazione per dare al territorio le risposte che servono”.