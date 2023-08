Bagli, Olio e Mare si conclude e si candida al Travel Food Award 2023

Si è conclusa con grande successo “Bagli, Olio e Mare“, organizzato dall’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” in collaborazione con il Comune di San Vito lo Capo. Un viaggio nella cultura e nelle prelibatezze del territorio, un evento che utilizza l’enogastronomia come attrattore turistico. La Baia Santa Margherita, nella frazione di Castelluzzo, ha fatto da sfondo alla rassegna offrendo paesaggi mozzafiato e acque cristalline. Un luogo ideale per trascorrere momenti di relax, fare escursioni, nuotare e godersi la bellezza naturale dell’area circostante e degustare i prodotti tipici in un ambiente incontaminato.

Con la partecipazione di oltre tremila visitatori, “Bagli, Olio e Mare” ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di incontro ideale tra gli amanti del mare, della natura e del buon cibo. I pittoreschi “bagli”, testimoni storici della vita rurale siciliana, hanno aperto le porte a curiosi e appassionati, offrendo una panoramica suggestiva della vita di un tempo.

Instancabile il lavoro di settanta persone, dedite all’organizzazione e alla gestione di ogni dettaglio. Un “evento autentico della comunità locale”, un’esperienza genuina che rappresenta le usanze, le tradizioni e i valori condivisi.

L’evento “Bagli, Olio e Mare” si è svolto con un’impronta sostenibile, includendo pratiche di raccolta differenziata per gestire i rifiuti in modo responsabile. Oltre 1.100 kg di pesce, 600 kg di pasta, 560 litri di vino, 560 kg di pane. Queste le quantità di ingredienti utilizzati in “Bagli, Olio e Mare”.

La rassegna musicale è stata un’altra componente fondamentale, con lounge music a pranzo e la sera la presenza di cinque gruppi musicali siciliani.

“Il connubio tra il fascino dei bagli, il sapore dell’olio locale e l’incantevole scenario del mare ha regalato momenti di vera emozione” – ha dichiarato Vito Grammatico, presidente dell’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo”. “Siamo entusiasti dei risultati ottenuti e desideriamo ringraziare il Comune di San Vito lo Capo e tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”.

L’Associazione Turistico Culturale “Castelluzzo” e il Comune di San Vito lo Capo già lavorano alla prossima edizione che porterà tante novità e a futuri eventi che possano continuare a promuovere e preservare i sapori locali.

Bagli, Olio e Mare si candiderà quest’anno al Travel Food Award 2023 che premia, al TTG Travel Experience di Rimini, territori ed eventi legati all’enogastronomia e al turismo enogastronomico, che si distinguono per la qualità, il legame con la cultura locale, ma anche per la sostenibilità e/o l’eticità del progetto.