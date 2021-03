La siciliana Lina Gervasi si esibisce per la Rai

Lina Gervasi, artista siciliana alla conquista della RAI. La talentuosa thereminista, dell’etichetta discografica catanese Musica Lavica Records, è stata ospite ieri sera alle 23:45 su RAI 2, nel programma musicale Voice Anatomy, condotto da Pino Insegno. La siracusana thereminista si è esibita insieme al Maestro Simonetti, fondatore dei Goblin e noto anche come compositore delle colonne sonore di molti film di Dario Argento. Il tema della puntata è stato Voce ed Horror, infatti i due artisti si soni impegnati sul brano Phenomena, tratto dalla colonna sonora del film di Dario Argento. Per Lina è la seconda volta in RAI, dopo l’esibizione dello scorso novembre ai Soliti Ignoti su RAI 1.

<È Stata per me una grandissima emozione ed un grande onore potermi esibire, a distanza di pochi mesi ancora una volta, in Rai nonostante il periodo che stiamo vivendo>, racconta Lina Gervasi e il suo pensiero va <sia al momento storico senza precedenti che tutto il mondo continua a vivere con ansia ed incertezze sia alle particolari difficoltà del comparto del mondo dello spettacolo. Dopo la mia esibizione su Rai 1, all’interno della trasmissione “Soliti Ignoti – il Ritorno”, condotta da Amadeus con la partecipazione di Joe Bastianich, ho avuto ancora l’onore di suonare con e per Claudio Simonetti. Claudio Simonetti è un grande artista e una grande persona – continua Lina -, che stimo tantissimo. Mentre suonavo mi sono emozionata: in studio si è creata un’atmosfera particolare, dettata dalla sinergia con il Maestro Claudio Simonetti e dal dialogo, quindi, del piano con la timbrica e le sonorità tenebrose e liriche, per l’occasione, del theremin. Sono stata commossa dal silenzio in sala e dagli occhi stupiti e sbalorditi degli autori, della produzione e di chi ci ascoltava con piacere. È questo ciò che voglio continuare a fare nella mia vita: suonare per donare gioia agli altri, ma soprattutto vedere gli occhi degli spettatori brillare stupiti ed i cuori emozionati di ognuno di loro. Un’altra grande emozione è stata quella di poter vedere Morgan suonare il mio theremin, durante la trasmissione>.

Il Theremin è lo strumento musicale che rende speciali le performances di Lina, uno strumento elettronico il cui suono è estremamente vicino a quello della voce umana. Emozioni sicure e da non perdere quelle di questa sera e tante altre già in cantina per il futuro di questa brava artista.