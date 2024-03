Serie C, Avellino-Catania: la diretta della partita

Mercoledì 6 marzo alle ore 18.30 al Partenio-Lombardi si disputa Avellino-Catania, gara valida per la trentesima giornata di Serie C girone C. I rossazzurri di Lucarelli sono chiamati a riscattare la brutta prova disputata contro il Monterosi. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Avellino-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

18.30 – Calcio d’inizio di Avellino-Catania

Avellino-Catania: le formazioni ufficiali

AVELLINO (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

ASSISTENTI: Il sig. Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e il sig. Marco Colaianni della sezione di Bari

QUARTO UOMO: Il sig. Mario Picardi della sezione di Viareggio

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Avellino-Catania: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino vale la trentesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 251 di Sky Calcio.

Inoltre, Avellino-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del Partenio-Lombardi si potrà vedere gratuitamente anche su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre.