Ad Avellino per riscattare la pessima prova col Monterosi – “Hashtag Rossazzurri il Talk #26”

Non si può più sbagliare. Il Catania domani alle 18.30 è chiamato ad una grande prova di forza contro l’Avellino di Michele Pazienza, anch’esso in crisi visti i recenti risultati. All’andata gli irpini hanno superato i rossazzurri per 2-0 nell’ultima gara in casa di Luca Tabbiani da allenatore degli etnei.

I ragazzi di Cristiano Lucarelli al momento sono a sei punti dal sedicesimo posto (momentaneamente occupato dalla Turris) che vuol dire playout, piazzamento che i rossazzurri devono assolutamente evitare. Perché fare gli spareggi salvezza significherebbe vanificare totalmente il percorso in Coppa Italia Serie C, visto che giorno 19 e il 2 aprile il Catania si giocherà la finale contro il Padova. Al momento, i rossazzurri grazie a questa preziosa finale sono quasi aritmeticamente qualificati alla Fase Nazionale dei playoff da testa di serie insieme alle terze in classifica.

Ma questa grande fortuna non deve essere assolutamente vanificata. Il pari deludente al Massimino contro il Monterosi Tuscia ha scatenato la rabbia dei tifosi che a fine gara hanno contestato il Catania. Ma adesso è tempo di voltare pagina e pensare alla sfida del Partenio-Lombardi, dove negli ultimi tre precedenti i rossazzurri hanno sempre vinto (6-3 2019/20; 2-1 2020/21; 1-0 2021/22). Oggi sapremo anche le disponibilità dei calciatori in rosa e chi avrà a disposizione Cristiano Lucarelli. Assenze sicure, al momento, quelle di Samuel Di Carmine, Alessandro Quaini, Francesco Rapisarda e Klavs Bethers, Tommaso Silvestri.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e i giornalisti Damiano Tucci (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com) e Marco Festa (Corriere dello Sport e il Mattino).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!