Verso Casertana-Catania: le probabili formazioni

Domenica alle ore 14.00 torna in campo il Catania di Luca Tabbiani. Il prossimo avversario di giornata è la Casertana di Vincenzo Cangelosi, formazione ripescata poche settimane fa e che lo scorso anno militava nel girone G di Serie D. Al “Pinto” tra le fila rossazzurre ci saranno parecchie assenze e con la consapevolezza che proprio in quel campo gli etnei nella loro storia non hanno mai vinto.

Catania, torna Di Carmine dal primo minuto? Prima da titolare in C per Bethers

Il Catania è in cerca di punti e riscatto. A Caserta i rossazzurri sono chiamati a trovare un risultato positivo dopo la sconfitta interna di lunedì scorso contro il Foggia. Luca Tabbiani dovrà fare a meno, per l’occasione, di tanti suoi giocatori. In primis Alessandro Livieri, il portiere titolare in queste prime quattro partite. Per l’ex Pisa si tratta di una lesione muscolare e questo potrebbe tenerlo fuori non per poco tempo. Infatti, in porta contro la Casertana ci sarà l’esordio da titolare in Serie C per Klavs Bethers, dopo essere subentrato contro il Foggia proprio al posto di Livieri.

In difesa, nel 4-3-3 di Tabbiani, dovrebbe ritornare titolare Devid Bouah, l’ex Reggina ha esordito in casa contro il Picerno e ha giocato dal primo minuto a Monopoli. Ritorno da titolare anche per Silvestri, che dovrebbe far coppia con Curado, che è anche il vicecapitano rossazzurro. Negli 11 in campo ci sarà spazio anche per Mazzotta, che fino ad adesso ha sempre giocato a sinistra per tutti i 90 minuti di ogni singola gara.

A centrocampo ci sono tanti dubbi. L’assente certo è ancora il capitano Giuseppe Rizzo, motivo per il quale in teoria il titolare in mediana dovrebbe essere ancora una volta Riccardo Ladinetti. Accanto al giocatore sardo però dovrebbero esserci ancora Rocca e Zammarini, con Zanellato che scalpita di esordire in maglia rossazzurra.

In attacco ci sono pochi dubbi. Chiricò e Marsura guideranno il reparto avanzato rispettivamente a destra e a sinistra, con Samuel Di Carmine pronto a tornare titolare dal primo minuto. Però attenzione a Bocic e De Luca che potrebbero avere delle chance a partita in corso, così come Manuel Sarao.

Casertana-Catania: le probabili formazioni

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Carretta, Proietti, Toscano; Casoli, Montalto, Curcio. Allenatore: Vincenzo Cangelosi

CATANIA (4-3-3): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Mazzotta; Rocca, Ladinetti, Zammarini; Chiricò, Di Carmine, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani