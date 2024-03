Serie C, Catania-Audace Cerignola: la diretta della partita

Al Massimino stasera alle 20.45 si affrontano Catania e Audace Cerignola, due squadre in crisi di risultati e che vogliono tornare entrambe alla vittoria. Rossazzurri che non vincono in casa dallo scorso 18 febbraio contro la Juve Stabia. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Audace Cerignola: la diretta della partita

20.45 – Orario previsto per il calcio d’inizio di Catania-Audace Cerignola

Catania-Audace Cerignola: le formazioni ufficiali

ARBITRO: Il sig. Domenico Castellone della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Il sig. Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona e il sig. Gilberto Laghezza della sezione di Mestre

QUARTO UOMO: Il sig. Davide Testoni della sezione di Ciampino

Catania-Audace Cerignola: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio Massimino di Catania vale la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 254 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Audace Cerignola si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del Massimino non si potrà vedere gratuitamente in nessuna piattaforma.