Serie C, Catania-Benevento 1-0: rossazzurri salvi e qualificati ai playoff!

Il Catania vince l’ultima gara di campionato e si salva battendo il Benevento 1-0. A decidere l’incontro è una rete al 45′ di Pietro Cianci che regala anche la qualificazione ai playoff dalla fase nazionale. Qui su Hashtag Sicilia abbiamo seguito la gara con la nostra diretta testuale.

Catania-Benevento 1-0: la diretta della partita

90+6′ – FINALE IL CATANIA BATTE IL BENEVENTO 1-0!

90′ – Sei minuti di recupero

89′ – TRAVERSA DEL BENEVENTO: punizione di Ciano perfetta dai 20 metri che colpisce il legno

86′ – Nel Catania fuori Zammarini dentro Sturaro

84′ – Ancora Chiricò pericoloso su punizione, Manfredini manda in angolo

79′ – Ci prova dai 30 metri proprio Chiricò, blocca in presa bassa Manfredini

77′ – Nel Catania fuori Cianci per Chiricò

76′ – Ammonito nel Catania Ndoj

72′ – Primo cambio nel Catania: fuori Cicerelli per Ndoj. Nel Benevento fuori Lanini per Kubica

67′ – Ancora Catania vicino al gol, cavalcata dalla sinistra di Cicerelli per Bouah che in spaccata sbaglia la rete del 2-0

66′ – Si vede anche il Benevento con una conclusione dal limite di Ciano che termina a lato

62′ – Doppio cambio nel Benevento: fuori Masciangelo e Bolsius per Ciano e Perlingeri

61′ – Rossazzurri pericolosissimi, recupero palla di Welbeck a centrocampo e lo stesso ghanese prova il tiro e manda alta la palla del raddoppio

60′ – Catania ancora pericoloso, cross di Cicerelli su punizione e stacco di Castellini che termina a lato

56′ – Ancora Catania vicino al raddoppio: cross dalla sinistra di Cicerelli e stoccata in area piccola di Cianci che esce di nulla

53′ – Ammonito nel Benevento l’ex rossazzurro Simonetti

51′ – Contropiede del Catania: Castellini imbecca Cicerelli in campo aperto che serve Cianci che al momento dell’assist per Di Carmine non riesce a tenere il pallone in campo

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO: nel Benevento fuori Starita per Carfora

Catania-Benevento 1-0: fine del primo tempo

45’+4′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO: CATANIA AVANTI SUL BENEVENTO

45′ – RETE DEL CATANIA!! HA SEGNATO PIETRO CIANCI: ROSSAZZURRI AVANTI

45′ – Quattro minuti di recupero

44′ – Catania vicino al vantaggio: tiro-cross di Cicerelli che sfiora sia Cianci che Di Carmine e pallone che termina di nulla a lato alla sinistra di Manfredini

37′ – Rossazzurri vicini al vantaggio con Di Carmine ma è ancora bravissimo il portiere del Benevento Manfredini ad evitare la rete dei siciliani

36′ – Prima ammonizione del match: giallo per Masciangelo del Benevento

34′ – Ancora Benevento ad un passo dal vantaggio, conclusione potente di Karic in area piccola ma è superlativo Furlan ad evitare il gol

27′ – Benevento vicino al gol con Bolsius su grande palla di Masciangelo, l’attaccante dei giallorossi manda di pochissimo a lato

20′ – Cambia subito il Benevento, fuori Pastina per Viscardi

17′ – Ancora palla-gol per il Catania con Zammarini che serve in area Cicerelli che di destro spara alta la conclusione del possibile vantaggio

11′ – Grande parata di Manfredini che nega il gol del vantaggio a Di Carmine e Catania che ancora va vicino al 1-0

10′ – TRAVERSA DEL CATANIA, colpo di testa di Bouah e legno colpito dal 13 rossazzurro, etnei ancora vicini al gol

9′ – Prima occasione del match è nei piedi Celli che ci prova da una ribattuta da calcio d’angolo, pallone di poco alto

1′ – FISCHIO D’INIZIO TRA CATANIA E BENEVENTO

18.30 – Calcio d’inizio del match fra Catania e Benevento

Catania-Benevento 1-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-5-2): Furlan; Castellino, Monaco, Celli; Bouah, Zammarini (dal 86′ Sturaro), Quaini, Welbeck, Cicerelli (dal 72′ Ndoj); Di Carmine, Cianci (dal 77′ Chiricò). A disposizione: Albertoni, Donato, Curado, Kontek, Rapisarda, Chiarella, Tello, Haveri, Costantino. Allenatore: Michele Zeoli

BENEVENTO (3-4-3): Manfredini; Berra, Terranova, Pastina (dal 20′ Viscardi); Simonetti, Karic, Agazzi, Masciangelo (dal 62′ Ciano); Bolsius (dal 62′ Perlingeri), Lanini (dal 72′ Kubica), Starita (dal 46′ Carfora). A disposizione: Peleari, Meccariello, Capellini, Pinato, Nardi, Talia, Benedetti, Rillo, Marotta, Ferrante. Allenatore: Gaetano Auteri

ARBITRO: Il sig. Emanuele Frascaro della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Il sig. Fabio Catani della sezione di Fermo e il sig. Marco Porcheddu della sezione di Oristano

QUARTO UOMO: Il sig. Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo

AMMONITI: 36′ Masciangelo (BEN), 53′ Simonetti (BEN), 76′ Ndoj (CAT)

ESPULSI:

RETI: 45′ Cianci (CAT)

Catania-Benevento: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma all’Angelo Massimino di Catania vale la trentottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 201 di Sky Sport Uno.

Inoltre, Catania-Benevento si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita non sarà possibile vederla gratuitamente in nessun’altra piattaforma o canale tv.