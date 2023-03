Serie D, Catania-Cittanova 1-0: Ciccio Lodi al 95′ trascina i rossazzurri verso la Serie C

Un grande Cittanova ha sognato l’impresa contro la capolista Catania al Massimino davanti a 15.000 spettatori. La squadra rossazzurra è riuscita a sfondare il muro giallorosso solo all’ultimo secondo. Ci pensa il capitano Ciccio Lodi ha realizzare il gol del 1-0 al 96′ su calcio di rigore. Adesso a Canicattì la squadra potrebbe essere aritmeticamente promossa in Lega Pro.

Ci pensa Ciccio Lodi a scacciare le paure del Catania: Cittanova battuto 1-0

Impresa sfiorata. Il Cittanova di Danilo Fanello stava incredibilmente fermando per la seconda volta in stagione sullo 0-0 il Catania. I ragazzi di Ferraro hanno provato in tutti i modi a sbloccare il risultato ma il portiere Bruno ha compiuto tantissimi miracoli sulle conclusioni dei padroni di casa. Grandi proteste dagli spalti per un gol annullato a De Luca al 45′, pescato in posizione di fuorigioco quando in realtà la rete sembrerebbe regolare. Ma proprio al 96′ Figini compie una grande ingenuità, prendendo la palla con le mani. Dal dischetto Ciccio Lodi è implacabile e batte il portiere avversario. Il Massimino esplode ed è 1-0. Adesso a Canicattì primo match point per la promozione in Lega Pro.

Catania-Cittanova 1-0: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 5,5, Somma 6 (dal 69′ Giovinco 6), Lorenzini 6, Castellini 6; Rizzo 5,5 (dal 51′ Palermo 6), Lodi 7, Vitale 6; Forchignone 6 (dal 46′ Chiarella 6), Sarao 6,5 (dal 54′ Jeffefferson 5,5), De Luca 5,5 (dal 57′ Russotto 6). A disposizione: Groaz, Boccia, Di Grazia, Baldassar. Allenatore: Giovanni Ferraro 6,5

CITTANOVA 4-4-2: Bruno 6,5; Condomitti 6, Figini 5, Alfano 6,5, Ficara 6 (dal 91′ Bolognino s.v); Rugnetta 6 (dal 67′ Pavia 6), Aprile 6,5, Boscaglia 6, Rao 6,5 (dal 69′ Losasso 6,5); Giannaula 6 (dal 73′ Palma 6), Crucitti 6 (dal 76′ Gaudio 6). A disposizione: Faraone, Gaudio, Bucceri, Bolognino, Toziano, Fazio. Allenatore: Danilo Fanello 6,5

ARBITRO: Marco Di Loreto della sezione di Terni

ASSISTENTI: Gianmarco Spagnolo della sezione di Lecce e Giuseppe Rizzi della sezione di Barletta

AMMONIZIONI: 10′ Rizzo (CAT); Aprile 45′ (CIT); 79′ Russotto (CAT)

ESPULSIONI: 96′ Figini (CIT)

GOL: 97′ Lodi