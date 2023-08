Catania-Crotone: la probabile formazione rossazzurra

Tra meno di 48 ore il Catania farà il suo esordio nel campionato di Serie C. L’avversario di giornata sarà il Crotone di Lamberto Zauli. Il match del Massimino, in programma per domani alle ore 19.45, sarà quello di apertura del campionato di Lega Pro 2023/24. Ma quali saranno le possibili ed eventuali formazioni in campo?

Catania: da sciogliere il rebus per la punta. In difesa Lorenzini squalificato

Primo vero esame stagionale. Il Catania di Luca Tabbiani si prepara al match di cartello contro il Crotone, valido per la prima giornata del girone C di Serie C. In campo ci sono tanti nodi da sciogliere per l’allenatore rossazzurro. In porta ci sarà il debutto di Alessandro Livieri, portiere arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Pisa. Per la difesa il grande assente sarà Filippo Lorenzini, squalificato per quattro giornate dopo l’espulsione ricevuta in Catania-Sorrento (match di Poule Scudetto Serie D). Quindi, è certa la titolarità di Marcos Curado, che farà coppia o con Alessandro Quaini, Michele Somma o Alessio Castellini (con il primo leggermente favorito). Sulle fasce, a meno di ulteriori novità, ci saranno a destra Rapisarda e a sinistra Mazzotta.

Nel probabile centrocampo nel 4-3-3 di Tabbiani ci saranno Rocca e Zammarini con Rizzo e Ladinetti a contendersi la mediana. E in attacco? Sembrano sicuri del posto Cosimo Chiricò e Davide Marsura. Per la punta l’allenatore ex Fiorenzuola ha moltissime alternative, che verranno sciolte probabilmente a poche ore dal match. Di Carmine scalpita per un posto da titolare, ma bisogna vedere le sue condizioni fisiche. Più probabile che la scelta possa ricadere su Edgaras Dubickas o su Manuel Sarao (con il primo in leggero vantaggio).

Catania-Crotone: le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Livieri; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Rocca, Rizzo, Zammarini; Chiricò, Dubickas, Marsura. Allenatore: Luca Tabbiani

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Giannotti, Mondonico, Bove, Giron; Felippe, Petriccione; Pannitteri, Rojas, D’Ursi; Tumminello. Allenatore: Lamberto Zauli