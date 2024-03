Catania, ecco le date dei playoff di Serie C

Il Catania, salvo imprevisti legati ad una possibile disputa dei playout, con grande probabilità si giocherà i playoff direttamente dalla Fase Nazionale. Tutto questo perché di base la squadra rossazzurra è in finale di Coppa Italia Serie C contro una formazione come il Padova già seconda in classifica nel girone A. Ma quali sono le date degli spareggi?

Catania in scena ai playoff di Serie C dal 11 maggio

In data odierna la Lega Pro ha diramato le date ufficiali dei playoff. Il Catania ricordiamo che entrerà direttamente dal primo turno della Fase Nazionale da testa di serie in virtù dei risultati raggiunti in Coppa Italia Serie C. Ecco tutte le date:

PLAYOFF FASE A GIRONI

Sabato 4 maggio 2024 1° turno gara unica

Martedì 7 maggio 2024 2° turno gara unica

FASE NAZIONALE PLAYOFF

Sabato 11 maggio 2024 1° turno gara d’andata

Martedì 14 maggio 2024 1° turno gara di ritorno

Sabato 18 maggio 2024 2° turno gara d’andata

Martedì 21 maggio 2024 2° turno gara di ritorno

FINAL FOUR

Sabato 25 maggio 2024 semifinale d’andata

Martedì 28 maggio 2024 semifinale di ritorno

Domenica 2 giugno 2024 finale d’andata

Domenica 9 giugno 2024 finale di ritorno

PLAYOUT

Domenica 12 maggio 2024 gara d’andata

Domenica 19 maggio 2024 gara di ritorno

Padova-Catania: prima partita nella storia rossazzurra con l’utilizzo del VAR

Ci sono delle novità relative alla finale di Coppa Italia Serie C tra Padova e Catania. Infatti, per l’occasione, verrà utilizzato il VAR. Questo strumento aiuterà e assisterà la terna arbitrale nelle scelte da prendere durante le partite. Inoltre, questo strumento sarà presente in tutte le gare di playoff e dei playout.

Da oggi sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti per i tifosi rossazzurri. Già quasi 1000 biglietti sono stati venduti per assistere alla finale d’andata in programma martedì 19 marzo alle ore 20.00. Finale di ritorno che si disputerà al Massimino martedì 2 aprile dove è previsto (con ogni probabilità) un altro sold-out. Per la prima volta nella storia del Catania ci si gioca una finale di una competizione singola e quindi di portare il primo trofeo nel palmarès.