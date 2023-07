Catania, interesse per Di Carmine, Bidaoui e Gori: il punto

Catania scatenato sul mercato. Infatti, dopo l’arrivo di Cosimo Chiricò, la squadra rossazzurra punta a rinforzare ancora l’attacco. E’ concreto l’interesse per Sofiane Bidaoui, Gabriele Gori e Samuel Di Carmine. Tre nomi di spessore su cui Grella e Laneri stanno lavorando per dare a Tabbiani una squadra di assoluto livello.

Catania, Di Carmine la punta d’esperienza per portare in alto i rossazzurri

Non solo Chiricò per il Catania di Luca Tabbiani. La squadra rossazzurra sta puntando a rinforzarsi ulteriormente in avanti e nella rosa di nomi annunciata su Sky da Gianluca Di Marzio c’è quello di Samuel Di Carmine. L’attaccante classe 1988 è attualmente svincolato dopo la stagione vissuta a Perugia e terminata con la retrocessione in Serie C.

Di Carmine, cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, vanta esperienze importanti tra Serie A, B e C con le maglie di Crotone, Verona, Cremonese, Virtus Entella, Juve Stabia e Cittadella. Inoltre, l’attaccante conta un’esperienza all’estero al QPR in Championship (Serie B inglese). La dirigenza rossazzurra in queste ultime ore sta lavorando per portare Di Carmine a Catania e per affiancare a Chiricò una punta di grande esperienza.

Bidaoui e Gori: il punto sul mercato in entrata del Catania

Oltre a Samuel Di Carmine, sempre secondo Gianluca Di Marzio a Sky durante la trasmissione “L’Originale – Calciomercato“, il Catania è su Sofiane Bidaoui e Gabriele Gori. Il primo marocchino, classe 1990, viene da mezza stagione in B al Frosinone dopo due anni e mezzo con l’Ascoli sempre in cadetteria. Al momento l’ala sinistra è di proprietà dei gialloblù.

Gabriele Gori, invece, è una punta più giovane (classe 1999) e di proprietà della Fiorentina. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Reggina in Serie B e vanta già un curriculum importante con esperienze a Vicenza, Cosenza, Foggia, Livorno e Arezzo. Un nome giovane ma importante per un Catania sempre più ambizioso.