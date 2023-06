Catania, Giovanni Ferraro non sarà l’allenatore per la stagione 2023/24

E’ già tempo di prime ufficialità in casa Catania. Il club rossazzurro ha comunicato che Giovanni Ferraro non sarà l’allenatore del Catania per la stagione 2023/24. La squadra rossazzurra nel comunicato ringrazia, tramite le parole del presidente Ross Pelligra, per il lavoro svolto nella stagione appena conclusa con la vittoria del campionato di Serie D.

Ufficiale la separazione con Ferraro: il comunicato

Adesso è ufficiale. Le strade tra il Catania e Giovanni Ferraro si sono separate. Infatti, il club rossazzurro ha comunicato con una nota nei propri canali ufficiali la volontà di non proseguire con l’ormai ex allenatore degli etnei. Di seguito il comunicato del Catania:

“Grazie, mister. Il Catania SSD rende noto che il rapporto contrattuale con l’allenatore Giovanni Ferraro non proseguirà nella prossima stagione sportiva.

Il Presidente Rosario Pelligra e l’intera dirigenza rossazzurra ringraziano il tecnico per il proficuo lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Giovanni Ferraro, stimato e rispettato protagonista nella stagione 2022/23, i più sinceri auguri delle migliori fortune nel prosieguo della carriera.”

Una separazione che era nell’aria da tempo e che oggi ha trovato una ufficialità. Nelle prossime settimane la dirigenza comunicherà il nome del sostituto di Giovanni Ferraro, che dovrebbe mantenere lo stesso staff tecnico della stagione appena passata in Serie D.