Catania, Grella: “Contro il Messina partita più importante della stagione”

Il Catania di Michele Zeoli continua nel suo momento nero. Dopo il terzo k.o. consecutivo in campionato subito contro la Virtus Francavilla per 1-0, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rossazzurro il Vicepresidente Vincenzo Grella. Il dirigente italo-australiano si è rivolto ai tifosi in vista del delicato derby contro il Messina in programma domenica alle 20.45.

Grella: “Squadra rientrata solo in nottata. Presenza dei tifosi fondamentale domenica”

Ai microfoni del Catania FC ha parlato Vicepresidente e A.D. Vincenzo Grella. La sconfitta contro la Virtus Francavilla per 1-0 ha messo a serio rischio i rossazzurri che adesso sono ad un passo dalla zona playout. Contro il Messina serviranno tre punti importanti per dare quel cambio di passo tanto atteso.

“I nostri tifosi sono delusi, arrabbiati e preoccupati alla luce delle tre sconfitte consecutive in campionato ma possiamo superare la difficoltà, insieme. La classifica dice che siamo ancora artefici del nostro destino e liberi di concentrarci soltanto sul nostro cammino. Sono sempre convinto di dover guardare avanti e non indietro, per dare il giusto impulso positivo, c’è però la piena consapevolezza di dover lottare per evitare i playout. Questo è un momento delicato, perciò mi rivolgo con la massima sincerità a tutti quelli che amano il Catania: con la loro presenza in massa sugli spalti e infondendo coraggio in ogni secondo della gara ai nostri calciatori, li renderanno certamente più forti in occasione della partita in programma domenica, che è la più importante della stagione. La squadra è rientrata in pullman soltanto in nottata, per via della cancellazione del volo di ritorno, di conseguenza si allenerà da mercoledì svolgendo sedute più intense e andrà in ritiro già venerdì”.