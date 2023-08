Catania, Grella presenta Ciccio Lodi: “Meritava un nuovo incarico nel club”

Il Catania programma la nuova stagione 2023/24. A parlare di presente e futuro è il Vicepresidente e Amministratore Delegato rossazzurro Vincenzo Grella, che ha presentato anche Francesco Lodi come nuovo dirigente etneo. Inoltre, Grella si è soffermato sul mercato e sugli obiettivi della squadra.

Grella: “Tabbiani sta plasmando bene la squadra. Lodi avrà più mansioni nel Catania”

Lavoro e programmazione. Le parole d’ordine del Catania di Pelligra sono soprattutto queste in ottica di un futuro roseo per il club siciliano. A confermare tali ambizioni è il Vicepresidente e AD del Catania Vincenzo Grella, che ha parlato in conferenza stampa di mercato: “Il ritiro è partito bene e c’è buona competizione in allenamento. Il mister sta plasmando la squadra e ci mancano tre-quattro calciatori che arriveranno. Prenderemo un attaccante forte ma funzionale alle caratteristiche del nostro allenatore. Spenderò la cifra che mi ha dato il Presidente e non un euro in più. Investiremo sui ragazzi siciliani in futuro.”

La conferenza indetta a Zafferana Etnea (CT) però è stata mirata soprattutto per presentare una nuova figura nel Catania: Francesco Lodi. L’ex capitano non sarà più protagonista in campo e avrà una nuova figura nel club di Pelligra: “Per il presidente ed il sottoscritto – dice Grella – meritava un nuovo incarico per quello che ha fatto per questa città, per questa maglia. Mi aspetto lo sviluppo di questo percorso con grande successo, Francesco ha deciso di non continuare la carriera da calciatore ma di fare parte della nostra famiglia sotto un’altra veste ed io ho il compito di trovare le giuste misure per inserirlo piano piano. Avrà più mansioni, la società sa che inizialmente necessiterà di supporto e aiuto. Lodi rappresenta una figura riconosciuta non solo in Italia ma in tutto il mondo. Sono molto orgoglioso.”

“La nostra teoria a cui crediamo fortemente è che il club sia molto più importante della prima squadra. Inizialmente lui farà parte di un progetto legato al brand, alla conoscenza di quello che vuole fare il Catania FC nei prossimi anni. Un progetto legato alle affiliazioni in tutta la regione Sicilia, lavorando insieme a Teodoro Coppola e ad Orazio Russo, responsabile del settore giovanile perchè per noi questo è il futuro del club. Il prestigio che porta Francesco è un simbolo di successo che vuole inseguire la nostra società tramite le basi, le fondamenta di un club che ha voglia di espandersi in modo concreto nel territorio. Non c’è dubbio che con la sua esperienza qualche passaggio con la prima squadra ci sarà sempre per l’importanza della persona, però il vero ruolo di Francesco sarà basato sull’importanza di fare crescere un brand, uno stile che vuole portare avanti il Catania FC. Vedremo strada facendo se Ciccio ricoprirà altri ruoli, in tanti gli vogliono.“