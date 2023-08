Catania, ufficiale l’arrivo di Alessandro Livieri

Il Catania F.C. piazza un altro grande colpo di calciomercato. Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il portiere Alessandro Livieri, estremo difensore classe 1997 arrivato dal Pisa in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore si è unito nel pomeriggio in ritiro a Zafferana Etnea (CT).

Alessandro Livieri è del Catania: il comunicato ufficiale

Il calciomercato non smette mai di muoversi e in questi giorni clou il Catania è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Luca Tabbiani. In queste ultime ore si è aggregato (e ora ufficializzato) Alessandro Livieri, portiere classe 1997 proveniente dal Pisa. Sarà lui il titolare nella formazione titolare in Serie C, mentre Klavs Bethers farà da vice.

Di seguito il comunicato del club rossazzurro sul nuovo arrivo:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pisa Sporting Club, con opzione per il riscatto e contro-opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Livieri, nato a Milano il 21 gennaio 1997. In Serie B, con la squadra toscana, l’estremo difensore lombardo ha collezionato 15 presenze mantenendo inviolata la propria porta in otto occasioni. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Livieri ha vinto in rossonero il Torneo di Viareggio nel 2015. Dal 2016 al 2021, in terza serie, ha indossato le maglie della Feralpisalò, conquistando con i compagni l’accesso ai playoff per tre stagioni consecutive, del Lecco e della Pro Sesto.”