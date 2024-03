Catania, Lucarelli: “Mi scuso per il risultato. Ripartiamo tutti insieme”

Il Catania perde in maniera pesante ad Avellino per 5-2. Nei rossazzurri in gol solo Marsura al 49′ e Castellini al 53′, ma la reazione dopo il 3-0 nel primo tempo è stata vanificata nella ripresa dalle altre due reti degli irpini. Di seguito le parole rilasciate nel post-gara a Telecolor di Cristiano Lucarelli.

Lucarelli: “Smettiamola di gettare benzina sul fuoco. Dobbiamo ottenere una manciata di punti per salvarci”

L’Avellino di Michele Pazienza batte il Catania 5-2, una sconfitta pesante per i rossazzurri per morale e classifica. Nel post-gara ha parlato ai microfoni di Telecolor Cristiano Lucarelli che ha commentato il match dei siciliani. “A titolo personale mi scuso per il risultato, anche se è un po’ largo per come è finita. Come feci a Monopoli chiedo scusa. Dopo di chè sono dispiaciuto per come sono arrivati i gol. Prendere tre gol in contropiede su dei falli palesi è brutto da vedere. Sono dispiaciuto io in primis. Ai tifosi ho detto quello che penso, come ho fatto alla squadra e domani dirò ciò che penso alla società. Ogni calciatore e allenatore colleziona più sconfitte che vittorie. Io sono tranquillo e ho molto chiaro le situazioni.”

“Dobbiamo evitare le posizioni di rischio in classifica – dice Lucarelli – e vorrei che questi punti li facessimo tutti insieme. Non vorrei sentire del populismo, anche perché salvandoci faremmo dei playoff in posizione privilegiata. Per la prima volta potremmo vincere una competizione nazionale in bacheca. Smettiamola di gettare benzina sul fuoco. Io sono il primo ad essere incazzoso. In un mese decidiamo tutti insieme di raggiungere l’obiettivo o altrimenti di vanificare tutto e litigare fra di noi. In questo momento nella squadra c’è ansia da prestazione. Dobbiamo ottenere quella manciata di punti per salvarci. Dobbiamo ripartire tutti insieme a meno che decidiamo di ripartire tutto da capo”.