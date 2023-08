Catania, ufficiale l’arrivo di Mattia Maffei

Il Catania piazza un altro acquisto in questa sessione di calciomercato. La società rossazzurra ha ufficializzato l’arrivo del giovanissimo Mattia Maffei, terzino sinistro classe 2004 reduce da un’annata in Serie D con la Cavese. Il giovane difensore è pronto per questa nuova grande avventura sotto l’Etna.

Catania, Mattia Maffei è rossazzurro: il comunicato ufficiale

Il Catania ha un nuovo terzino sinistra. Si chiama Mattia Maffei, terzino sinistro classe 2004 reduce da un’annata da protagonista in Serie D con la Cavese. Con la maglia blufoncé il giovane ha realizzato 4 assist in 26 presenze, sfiorando la promozione in Serie C perdendo lo spareggio contro il Brindisi a Vibo Valentia. Da giorni il ragazzo si allenava con il gruppo di Luca Tabbiani, adesso sarà lui il vice-Mazzotta. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Cavese 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Maffei, nato ad Avellino l’8 dicembre 2004. Con il club di provenienza, il giovane esterno difensivo campano ha giocato nelle ultime due stagioni in Serie D e complessivamente ha sommato 43 presenze.

Al suo attivo anche la partecipazione al più recente Torneo di Viareggio con la maglia della Rappresentativa Serie D.”