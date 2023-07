Catania, ufficiale il ritorno di Antonio Mazzotta

Il Catania piazza ancora un altro colpo di mercato. Ritorna in Sicilia il terzino sinistro Antonio Mazzotta, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Bari. Il difensore palermitano classe 1989 ha già giocato in rossazzurro nel 2015 in Serie B.

Mazzotta ritorna al Catania: l’annuncio del club

“Back to future“. Così il Catania F.C. ha presentato Antonio Mazzotta, difensore classe 1989 che ritorna dopo 8 anni a vestire la maglia rossazzurra. Infatti, l’ultima esperienza sotto l’Etna risale alla stagione 2014/15 in Serie B arrivato nel mercato di gennaio con Dario Marcolin in panchina.

Il giocatore dopo Catania ha vissuto moltissime esperienze in giro per l’Italia tra Serie B e Lega Pro a Pescara, Frosinone, Palermo, Crotone (con due presenze anche in Serie A) e Bari. Proprio in biancorosso è stato uno dei protagonisti del ritorno in B dei pugliesi ed è stato una presenza fissa anche la scorsa stagione fino alla finale playoff persa contro il Cagliari al San Nicola. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mazzotta, nato a Palermo il 2 agosto 1989. Ha completato la sua crescita calcistica nel club della città d’origine, laureandosi Campione d’Italia Primavera nel 2008/09. Nel 2009/10, l’esterno sinistro ha conquistato la promozione in A con il Lecce grazie al primo posto nel torneo cadetto, vissuto nelle quattro stagioni successive con il Pescara dapprima e con il Crotone dal 2011 al 2014. Dopo gli esordi nella massima serie con il Cesena, il ritorno in B nel gennaio 2015 con il Calcio Catania: in rossazzurro, le sue prestazioni furono apprezzate. Nel 2016 maturò la seconda promozione in A della sua carriera, con il Pescara attraverso i playoff. Ulteriori esperienze in Serie B con il Frosinone, nuovamente con il club abruzzese e con il Palermo. In seguito, ancora un biennio a Crotone, impreziosito dalla terza promozione personale in A. Nelle ultime due annate, è stato tra i protagonisti dell’ascesa del Bari, approdando dalla C alla B prima e giungendo nel 2022/23 in finale playoff, ad un passo dalla conquista di un posto nell’Olimpo del calcio nazionale. In avvio di carriera, Mazzotta ha indossato anche le maglie delle Nazionali Under 20 e Under 21. Nelle competizioni professionistiche italiane, il difensore conta 358 presenze, 12 delle quali in Serie A e 309 in B.”