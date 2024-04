Il Catania torna in campo questa sera al Massimino in un derby siciliano contro il Messina di Giacomo Modica. La squadra di Zeoli ha la necessità vitale di trovare punti salvezza per allontanare la zona playout. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Messina 1-0: la diretta della partita

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: CATANIA AVANTI 1-0 SUL MESSINA!

45+1′ – Prova a girarsi Plescia in area piccola, tiro smorzato e parato facilmente da Furlan

45′ – Concessi tre minuti di recupero

44′ – Esce Peralta per infortunio ed entra Ndoj

38′ – Clamorosa occasione per il Messina, percussione centrale di Zunno che si smarca dai difensori del Catania e calcia, para Furlan ma poi salvano tutto sulla linea prima Bouah e poi Castellini che evitano l’1-1. Subito dopo calcia Frisenna e salva ancora a Furlan battuto Monaco e Messina vicinissimo al pari.

29′ – Ammonito nel Messina Lia

28′ – Catania ancora pericoloso, angolo di Peralta e colpo di testa di Cianci che termina di poco alto sopra la traversa

25′ – RETE DEL CATANIA! SAMUEL DI CARMINE PORTA AVANTI I ROSSAZZURRI DAGLI UNDICI METRI

23′ – Ammonito per proteste Ermanno Fumagalli

22′ – CALCIO DI RIGORE PER IL CATANIA: fallo di mano di Manetta e penalty per la squadra di Zeoli

19′ – Ammonito nel Catania Bouah

14′ – Ottimo Catania in questo primo quarto d’ora, altra conclusione in porta di Peralta e tiro che termina di poco alto sopra la traversa

12′ – Grandissimo intervento di Fumagalli su Cicerelli da punizione dal limite, superlativa la parata dell’estremo difensore del Messina

10′ – Grandissima occasione per il Catania con Di Carmine in area piccola su assist di Bouah, bravissimo Fumagalli a respingere

9′ – Anche il Catania va al tiro con Cicerelli su appoggio di Peralta, conclusione da fuori area che termina alta sopra la porta difesa da Fumagalli

4′ – Prima conclusione verso la porta del Catania con un tiro al volo di Franco che termina a lato

1′ – INIZIA LA PARTITA AL MASSIMINO, VIA AL DERBY FRA CATANIA E MESSINA

20.45 – Fischio d’inizio di Catania-Messina

Catania-Messina 1-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Kontek, Castellini; Bouah, Peralta (dal 44′ Ndoj), Quaini, Welbeck, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. A disposizione: Albertoni, Toscano; Curado, Celli; Rapisarda, Chiarella, Zammarini, Haveri, Marsura; Costantino, Chiricò. Allenatore: Michele Zeoli

MESSINA (4-2-3-1): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Dumbravanu; Frisenna, Franco; Rosafio, Zunno, Ragusa; Plescia. A disposizione: Piana, Di Bella, Polito, Fumagalli, Zona, Ortisi, Firenze, Giunta, Civilleri, Cavallo, Signorile, Scafetta, Emmausso, Luciani. Allenatore: Giacomo Modica

ARBITRO: Il sig. Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia

ASSISTENTI: Il sig. Amedeo Fine della sezione di Battipaglia e il sig. Roberto Allocco della sezione di Alba – Bra

QUARTO UOMO: Il sig. Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

AMMONIZIONI: 19′ Bouah (CAT), 23′ E. Fumagalli (MES), 29′ Lia (MES)

ESPULSIONI:

RETI: 25′ Di Carmine (CAT)

Catania-Messina: dove vedere la partita in tv o in streaming

L’incontro in programma all’Angelo Massimino di Catania vale la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 251 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Messina si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita non sarà possibile vederla gratuitamente in nessun’altra piattaforma o canale tv.