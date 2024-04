Catania, vittoria scacciaguai e Messina battuto 1-0

Al Catania basta un rigore di Samuel Di Carmine al 25′ per tornare alla vittoria in campionato dopo più di un mese. Il Messina cade davanti ai 20.000 del Massimino per 1-0 con il rammarico di essere stati forse poco cinici nell’arco dei 90 minuti. Adesso ai rossazzurri una vittoria contro il Sorrento domenica prossima potrebbe dire salvezza aritmetica e quindi playoff dal primo turno della Fase Nazionale.

Catania, vittoria sofferta ma necessaria per la classifica

Un successo quanto mai sofferto ma fondamentale. Il Catania torna a vincere dopo più di un mese di astinenza da vittorie e soprattutto dopo tre sconfitte consecutive contro Turris, Giugliano e Virtus Francavilla. Il Messina di Giacomo Modica cade 1-0 in un Massimino sold-out per l’occasione. Dominio rossazzurro nel primo tempo con svariate occasioni da rete propiziate dall’asse Cicerelli-Peralta e salvate da un Fumagalli in grande spolvero. Al 22′ fallo di mano di Dumbravanu e rigore concesso ai padroni di casa che Samuel Di Carmine non sbaglia al 25‘. 1-0 Catania e grande esultanza del Cibali.

Il Messina già nel finale di primo tempo sfiora il pari con Zunno e Frisenna ma sono superlativi i centrali del Catania a salvare sulla linea entrambi i tiri dei calciatori giallorossi. Trema ancora il palo colpito da Cianci al 50′ che poteva mettere in ghiaccio il risultato. Dopo l’ennesimo legno colpito dai rossazzurri in campo domina il Messina ma non arriva quasi mai al tiro. Solo al 96′ Signorile ha avuto la palla-gol del 1-1 ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa (forse grazie anche all’intervento di Furlan).

Col Sorrento potrebbe essere aritmetica salvezza

Adesso serve massima concentrazione ai ragazzi di Michele Zeoli per cercare di dare un senso a questa vittoria nel derby contro il Messina. La vittoria per 2-1 della Turris sul Latina non permette ai rossazzurri di dormire sonni tranquilli e la zona playout è ancora distante solo due punti. Ma le sconfitte di Monopoli e Virtus Francavilla (rispettivamente contro Taranto e Audace Cerignola), oltre che al successo ottenuto al Massimino, consentono al Catania di avere ancora il coltello dalla parte del manico.

Domenica prossima a Potenza contro il Sorrento di Vincenzo Maiuri il Catania potrebbe chiudere ogni discorso relativo alla corsa salvezza. Perciò è fondamentale dare quella benedetta continuità che è venuta meno in quasi tutto l’arco della stagione e serve ripartire dal primo tempo dei rossazzurri. Preoccupa molto il calo fisico del secondo tempo ma alla fine la squadra ha retto bene e ha concesso davvero molto poco al Messina. Non è più tempo di sbagliare. Il Catania e i suoi tifosi vogliono regalarsi un finale di stagione più sereno per giocarsi al meglio i playoff e cancellare definitivamente ogni ipotesi di playout.