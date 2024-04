Verso Catania-Messina, Zeoli: “I nostri tifosi sono straordinari. Sono fiducioso”

Il Catania si prepara al derby di domenica sera contro il Messina, in programma al Massimino alle ore 20.45. Previsto il sold-out con 20.000 spettatori a sostenere i rossazzurri obbligati a vincere e ad allontanare la zona playout. A parlare della sfida di domani sera è Michele Zeoli in conferenza stampa pregara.

Zeoli: “Messina spensierato, vorranno rovinare la nostra festa”

Il Catania deve tornare alla vittoria contro il Messina per allontanare l’incubo dei playout. Michele Zeoli si è soffermato sul derby siciliano in programma domani sera in un Massimino tutto esaurito: “Effetto Cibali? Sì, non ci sono aggettivi per la nostra tifoseria. – dice l’allenatore rossazzurro nella conferenza stampa pregara – La piazza ama questa maglia in modo viscerale. Noi dobbiamo ricambiare la fiducia dei nostri tifosi. È una certezza. Trovatemi una tifoseria che in un momento delicato così che fa il sold-out. La squadra ha capito il momento di difficoltà e delusione che abbiamo generato nella società e nei tifosi. Vedo tanta partecipazione anche tra i ragazzi che non giocheranno. Messina? Io penso che abbia fatto un buon campionato. Modica è un mister preparato che fa un buon calcio. L’aspetto che li avvantaggia è la spensieratezza. Loro vorranno rovinare una festa, ed è un vantaggio per loro. Durante la partita dobbiamo stare tranquilli e non cadere nelle provocazioni. Basta poco e i nostri tifosi ci trascineranno.”

“Tello e Sturaro ancora indisponibili. Peralta dall’inizio fa la differenza”

Michele Zeoli successivamente prosegue sul momento in casa Catania e fa il punto sugli indisponibili: “In questo momento pensare alla condizione fisica o mentale lascia il tempo che trova. In questo momento dire quale sarà il nostro problema porta negativa. Io per domani ho tantissima fiducia perché si respira qualcosa di particolare. Affetto? Lo sentiamo molto dai tifosi. Anche quando si perde questa maglia viene amata. Chi è fuori lista sta dando il contributo. Qualcosa i giocatori stanno tramando qualcosa di positivo. Io in passato ho fatto i derby, ma io mi sento sereno. A Francavilla abbiamo peccato nella prestazione, però guardiamo la settimana. Modica lo abbiamo incontrato con la Vibonese. Io mi aspetto molta attenzione. Mi piacerebbe vedere spensieratezza. In questo abbiamo due fuori lista come Silvestri e Bethers.”

“Tello? Non credo sarà pronto per le prossime partite – dice Zeoli – perché ha un problema muscoloso- tendineo. Sturaro non è ancora pronto per giocare. Lui voleva giocare a Francavilla. Stefano contro Potenza e Cerignola al 50-60% ha dato il suo contributo. Manca tanto sul campo. Chiricò e Peralta insieme? Tutto sta nell’occupare in campo in fase di non possesso. Pure io ci ho pensato, però dobbiamo pensare all’interesse della squadra. Peralta? Ogni volta che Diego ha fatto bene ha sempre fatto la differenza.”