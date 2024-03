Serie C, Catania-Monterosi 1-1: Kontek salva i rossazzurri al 84′

Il Catania non riesce a vincere in casa contro il Monterosi. Al Massimino è solo 1-1, con le marcature di Alessandro Rossi al 30′ per i laziali, squadra di Lucarelli che pareggia solo all’84’ con la rete di Ivan Kontek. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Monterosi 1-1: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

90+5′ – FINALE AL MASSIMINO: 1-1 TRA CATANIA E MONTEROSI

90′ – Cinque minuti di recupero

89′ – Ammoniti Curado nel Catania e Gavioli nel Monterosi

86′ – Il Monterosi sfiora il vantaggio con Gavioli, servito bene da Vano, calcia potente e centrale respinge Albertoni

84′ – GOL DEL CATANIA! IVAN KONTEK PAREGGIA L’INCONTRO SU AZIONE D’ANGOLO. 1-1 AL MASSIMINO!

81′ – Primo tiro in porta della partita del Catania con Costantino, respinge bene Forte

78′ – Monterosi che sostituisce Crivello e Scarsella per Verde e Di Francesco

72′ – Nel Catania dentro Tello per Welbeck

71′ – Ammonito Vano nel Monterosi

69′ – Ancora Monterosi pericoloso con un colpo di testa di Scarsella che termina alto sopra la porta difesa da Albertoni

68′ – Ammonito Haveri nel Catania

66′ – Cambia il Monterosi, fuori Eusepi dentro Bittante

65′ – Monterosi che sfiora il 2-0 con Vano di testa, si salvano i rossazzurri

61′ – Cambio nel Monterosi: fuori Piroli dentro Tartaglia

58′ – Altro cambio in casa Catania: fuori Sturaro per Peralta

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: nel Catania fuori Celli, Cicerelli e Chiricò, dentro Haveri, Costantino e Chiarella. Nel Monterosi fuori Rossi per Vano.

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: CATANIA-MONTEROSI 0-1, LA DECIDE AL MOMENTO ROSSI AL 30′

45′ – Assegnato un minuto di recupero

44′ – Prima ammonizione della gara: giallo per Cianci

31′ – Conclusione dai 30 metri di Alessandro Celli che va di pochissimo fuori

30′ – GOL DEL MONTEROSI: ALESSANDRO ROSSI DI TESTA PORTA AVANTI I LAZIALI. CATANIA SOTTO 1-0

25′ – Conclusione in porta di Rossi dai 25 metri dopo una corta respinta di Celli, palla altissima sopra la traversa

20′ – Prima conclusione verso la porta della gara è di Mino Chiricò su punizione dai 18 metri che non inquadra la porta difesa da Forte

16′ – Pochissime azioni di gioco degne di nota al Massimino. Per adesso 0-0 tra Catania e Monterosi

5′ – Fase di studio in campo, per adesso poche emozioni

1′ – VIA AL MATCH: INIZIA CATANIA-MONTEROSI

14.00 – Fischio d’inizio al “Massimino” per Catania-Monterosi

Catania-Monterosi 1-1: le formazioni ufficiali

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni; Castellini, Curado, Kontek, Celli (dal 46′ Haveri); Welbeck (dal 72′ Tello), Zammarini; Chiricò (dal 46′ Chiarella), Sturaro (dal 58′ Peralta), Cicerelli (dal 46′ Costantino); Cianci. A disposizione: Furlan, Donato, Bouah, Monaco, Ndoj, Peralta, Marsura. Allenatore: Cristiano Lucarelli

MONTEROSI (4-3-3): Forte; Piroli (dal 61′ Tartaglia), Sini, Mbendé, Crivello (dal 78′ Verde); Scarsella (dal 78′ Di Francesco), Gori, Parlati; Gavioli, Rossi (dal 46′ Vano), Eusepi. A disposizione: Rigon, Bittante, Di Renzo, Ferreri, Silipo. Allenatore: Cristiano Scazzola

ARBITRO: Il sig. Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea

ASSISTENTI: Il sig. Vittorio Consonni della sezione di Treviglio e il sig. Pio Carlo Cattaneo della sezione di Foggia

QUARTO UOMO: Il sig. Carlo Esposito della sezione di Napoli

AMMONITI: 44′ Cianci (CAT), 68′ Haveri (CAT), 88′ Curado (CAT), 89′ Gavioli (MON)

ESPULSI:

RETI: 30′ Rossi (MON), 84′ Kontek (CAT),

Catania-Monterosi: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio “Angelo Massimino” di Catania vale la ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 253 di Sky Calcio.

Inoltre, Catania-Monterosi si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del “Massimino” non si potrà vedere gratuitamente in nessuna piattaforma.