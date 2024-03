Verso Catania-Monterosi, Lucarelli: “Dobbiamo sistemare questa classifica”

Il Catania domani alle 14.00 affronterà al “Massimino” il Monterosi, penultimo in classifica e in piena lotta salvezza. I rossazzurri vogliono dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro il Rimini che è valsa la finale di Coppa Italia Serie C. In conferenza stampa pre-gara ha parlato l’allenatore dei siciliani Cristiano Lucarelli che ha commentato la situazione della sua squadra in vista di questo delicato match di campionato.

Lucarelli: “Monterosi sta bene, ho la massima fiducia nella gara singola in questa squadra”

Il Catania è pronto ad affrontare il Monterosi, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C girone C. In sala stampa ha parlato l’allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli. “I gol? Me li aspetto da tutti i calciatori in rosa. – commenta l’ex Livorno – Te li aspetti chiaramente dagli attaccanti, dai difensori quando saltano, dai centrocampisti che si inseriscono. Da tutti. In Coppa Italia il Catania ha fatto sempre risultati importanti, in questo senso domani avrei preferito affrontare una squadra delle primissime posizioni, perché è un test importante dà maggiori motivazioni a questa squadra. Il Monterosi adesso sta bene, li allena Scazzola che ha vinto qualche anno fa con la Pro Vercelli. Se avessi dovuto scegliermi un avversario per domani non mi sarei scelto il Monterosi. Dobbiamo sistemare la classifica in campionato. Dal punto di vista emotivo contro il Rimini è stato importante. Ho la massima fiducia nella singola partita in questa squadra, che con l’acqua la gola riesce a fare risultati importanti.”

“Nella gara secca siamo pericolosissimi. Sturaro? Valore aggiunto”

Cristiano Lucarelli prosegue in conferenza stampa sul momento in casa rossazzurra dopo il passaggio del turno contro il Rimini: “Nella gara secca il Catania è una squadra pericolosissima. Dobbiamo arrivare minimo decimi in questo campionato. L’ambiente deve guardare avanti, quello contro il Rimini per me non conta più. Le squadre vincenti vincono e ripartono. Bisogna riuscire a gestire le vittorie e pensare avanti. Domani ci sarà spazio per diversi giocatori, abbiamo 3-4 situazioni al limite sulla quale dobbiamo decidere se prenderci dei rischi visto i tanti impegni. Stiamo valutando un po’ con lo staff medico chi può scendere in campo. Sturaro? Mercoledì ha dovuto giocare tutti i 90 minuti. Welbeck tra i nuovi è l’unico che ha i motori al massimo, gli altri devono carburare. Però Stefano contro il Rimini è riuscito a dare esperienza e volume. È un valore aggiunto del Catania, giocando continuerà a dare un prezioso contributo. I giocatori devono prepararsi per le fasi più importanti del campionato perché i giocatori si giocano tanto e tutto in questi mesi.”

Lucarelli: “Galabinov? Voci social”

L’allenatore del Catania FC nel finale di conferenza si sofferma sugli infortuni e sulla voce di mercato riguardante Galabinov: “Non siamo mai riusciti a gestire i recuperi. Il mese di aprile sarà molto importante per noi a livello fisico. Quaini e Di Carmine speriamo di recuperarli per la finale d’andata di Coppa Italia. Samuel se facciamo un rapporto coi minuti disputati e i gol fatti è il capocannoniere di questa squadra. Gli altri hanno avuto problemi: Cianci ha avuto sempre fastidi il giorno della partita. Rocco è un combattente, però è chiaro che dobbiamo metterli in condizione di avere occasioni. Ha avuto occasioni per poter segnare, quello che è importante cercare di arrivare al finale di stagione il più possibile tirati a lucido. Galabinov? Credo siano voci social di cui con la società non ne abbiamo mai parlato. Non credo che in 60 giorni possa tornarci utile.”