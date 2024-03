Catania, a Padova per scrivere la storia – “Hashtag Rossazzurri il Talk #28

Il Catania di Michele Zeoli vuole stasera scrivere una pagina di storia importante per il club di Ross Pelligra. Alle 20.00 la squadra rossazzurra sarà di scena all’Euganeo di Padova per la finale di Coppa Italia Serie C. La squadra di Vincenzo Torrente è attualmente seconda in classifica nel girone A in lotta promozione con il Mantova.

I rossazzurri arrivano alla sfida di Padova con dei recuperi importanti. Tornano tra i convocati Di Carmine e Quaini, assenti da quasi un mese. Out ancora, invece, Tello, Bouah, Bethers e Silvestri. Quindi, non è improbabile vedere in campo un 4-3-3 con proprio l’ex Perugia a reggere l’intero attacco dei rossazzurri insieme a Chiricò e Cicerelli.

Vincere la Coppa Italia Serie C regalerebbe ai rossazzurri il primo storico trofeo nella storia del Catania. Oltre ai campionati vinti di Serie B, C (C1 e C2 comprese) e D, i rossazzurri non hanno mai vinto una coppa. Infatti, quella di stasera è la prima storica finale di una competizione extra-campionato. Per risalire all’ultima finale playoff (invece) dobbiamo andare al 9 maggio 2002 a Taranto, quando la squadra di Graziani e Pellegrino riuscirono nell’impresa di raggiungere la promozione in B. Casualità ha voluto che oggi in panchina ci sia Michele Zeoli, l’uomo che ha vissuto proprio quella finale dell’Iacovone.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista), il giornalista Marco Cavallaro (Quotidiano di Sicilia e SerieD24.com) e direttamente da Padova l’autore del podcast “Melior de Cinere Cunto” Giampaolo Pasqualino.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo eccezionalmente alle ore 18.30 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!