Catania, Pelligra diventa proprietario del Perth Glory

Il gruppo Pelligra acquista un’altra società calcistica. Dopo il Catania FC, l’imprenditore italo-australiano acquisisce le quote del Perth Glory, club di A-League ovvero la massima divisione australiana. Di seguito il comunicato ufficiale della società oceanica.

Pelligra è il nuovo proprietario del Perth Glory: il comunicato ufficiale

Ross Pelligra è il nuovo patron del Perth Glory. A confermare le indiscrezioni uscite nei giorni precedenti proprio dalla stampa australiana è proprio una nota del club militante in A-League:

“Il Perth Glory è lieto di confermare il Pelligra Group come nuovo proprietario del club. Pelligra Group, azienda privata di sviluppo immobiliare e di costruzione a conduzione familiare, ha ampliato la propria portata di sviluppi con particolare attenzione ai settori dello sport e dell’intrattenimento, acquisendo partecipazioni in numerosi club sportivi in ​​tutto il mondo e rafforzando tale rapporto attraverso lo sviluppo delle infrastrutture sportive. In Europa, il Gruppo detiene il 100% del capitale della società calcistica italiana di Serie C, il Catania FC, inclusa la proprietà del Catania Rugby, del Catania Calcio Femminile, del Catania Junior Calcio e della Pallacanestro Varese.”

I loro interessi sportivi australiani, nel frattempo, includono la proprietà della squadra di basket femminile Adelaide Lightning, della squadra di baseball degli Adelaide Giants e delle squadre di hockey su ghiaccio di Canberra Braves e Adelaide Adrenaline. Il presidente del Pelligra Group, Ross Pelligra, sta apprezzando la prospettiva di ristabilire il Glory come club di riferimento del calcio australiano.

Pelligra: “Voglio che il Perth diventi l’invidia di tutta la A-League”

La nota stampa del Perth Glory prosegue con le prime dichiarazioni di Ross Pelligra dopo l’acquisizione ufficiale del club australiano: “Lo sport è una mia grande passione e negli anni ho investito in altri club sportivi in ​​Australia e in Italia – ha detto Pelligra – Ho visto quanto un club sportivo possa essere parte integrante di una comunità. Può avere un impatto potente e unificante ed è ciò che siamo qui per ottenere a Perth. Ci sono tre pilastri chiave su cui dobbiamo concentrarci nella prima fase del nostro mandato; riconnettersi; per guidare il successo e creare sostenibilità a lungo termine.”

“Ricordo che da bambino guardavo il Perth Glory in TV a Melbourne e pensavo che il calcio fosse arrivato in questo paese quando vedevo un Perth Oval gremito in ogni partita casalinga e una squadra che giocava con un calcio emozionante e offensivo che aveva tutti a Perth affascinato. Questa è l’energia che sappiamo esiste qui e che è l’energia che dobbiamo riscoprire. Abbiamo imparato dalle nostre precedenti esperienze con altri franchise sportivi, ma ogni squadra è diversa, ogni città è diversa ed è importante ascoltare e imparare. Voglio riportare il club ai giorni di gloria. Vogliamo che sia l’invidia di ogni altro club della A-League, proprio come lo era quando è stata fondata. So che abbiamo una forte comunità calcistica qui a Perth ed è ora di riunirsi”.