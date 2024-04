Incubo playout da evitare e derby col Messina decisivo: “Hashtag Rossazzurri – il Talk” #30

Il Catania perde ancora in campionato. Per i rossazzurri di Michele Zeoli si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Turris e Giugliano. Un momento di crisi senza precedenti in cui il rischio è quello di precipitare nell’inferno dei playout, gli spareggi salvezza per evitare una rocambolesca retrocessione in Serie D.

Ma nel momento di grande difficoltà in C, i rossazzurri sono riusciti nell’impresa di vincere la scorsa settimana la Coppa Italia Serie C. Il Padova è stato battuto per 4-2 ai supplementari grazie soprattutto al contributo di due calciatori in grande difficoltà in questa stagione: Davide Marsura e Rocco Costantino.

Si tratta del primo trofeo nella storia del Catania in oltre 90 anni di storia. Una vittoria celebrata dai tifosi in Piazza Europa per tutta la notte con caroselli e clason. Ma la situazione in classifica è davvero allarmante. Il Monopoli ha raggiunto i siciliani a quota 39 punti e la squadra di Zeoli è fuori dalla zona playout solo grazie alla differenza reti.

Attenzione anche però al Monterosi penultimo in classifica. Se i laziali avranno più di 8 punti di distacco dai rossazzurri saranno automaticamente retrocessi e quindi la sedicesima classificata non disputerà i playout. Non disputare gli spareggi salvezza per il Catania vuol dire fare i playoff dalla Fase Nazionale, direttamente dal primo turno e da testa di serie. Un traguardo voluto dalla dirigenza e che i rossazzurri non devono assolutamente buttare.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Angelo Pietro Grasso (opinionista) e il giornalista Marco Massimino Cocuzza (Catanista Redazione).

