Coppa Italia Serie C, Catania-Rimini: la diretta della partita

Alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino” va in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C Catania-Rimini. All’andata a prevalere è stata la formazione di Emanuele Troise grazie alla rete al 38′ siglata da Lamesta. La squadra di Lucarelli per accedere alla finale servirà vincere con almeno due gol di scarto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Catania-Rimini: la diretta della partita

20.30 – Calcio d’inizio di Catania-Rimini

Catania-Rimini: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

RIMINI (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Simone Galipone della sezione di Firenze

ASSISTENTI: Il sig. Giorgio Ravera della sezione di Lodi e il sig. Alessandro Parisi della sezione di Bari

QUARTO UOMO: Il sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Catania-Rimini: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro in programma allo stadio “Angelo Massimino” di Catania vale l’accesso alla finale di Coppa Italia Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sui canali 255 di Sky Calcio e canale 202 di Sky Sport.

Inoltre, Catania-Rimini si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita del “Massimino” si potrà vedere anche gratuitamente su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Rai Play.