Settimana d’attesa a Catania per la partita interna contro il Santa Maria Cilento, ultima gara casalinga dei rossazzurri in questo campionato. Oggi la LND ha comunicato il cambio d’orario per il match previsto domenica 30 aprile alle ore 15.00, posticipato alle 20.30. Inoltre, il club ha comunicato che da oggi sono disponibili i tagliandi per assistere all’incontro.

Catania-Santa Maria Cilento, le news su orario e prezzi dei tagliandi

C’è tanta attesa in città per la festa promozione per la vittoria del girone I di Serie D del Catania di Giovanni Ferraro. Come promesso dal presidente Ross Pelligra, domenica contro il Santa Maria Cilento i tifosi rossazzurri festeggeranno in grande stile davanti a tutta la dirigenza al gran completo. E’ prevista una maxi coreografia dalla curva nord in onore proprio del grande torneo disputato dal Catania.

Infatti, la LND ha disposto il posticipo del calcio d’inizio, previsto inizialmente per le ore 15.00, alle ore 20.30. Una decisione arrivata nella mattinata e condivisa anche e soprattutto dalla società campana. Già dalle ore 14.00 di oggi saranno disponibili i biglietti per assistere all’incontro. Di seguito i prezzi:

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO – 30/04/2023 – Ore 20.30

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 5

Tribuna B € 10

Tribuna A € 20

Tribuna Elite € 52

Under 12 (nati dal 1° gennaio 2011 in poi) € 0,50 – Tagliandi acquistabili esclusivamente al botteghino ed entro le ore 16.30 di venerdì 28 aprile da un adulto, che dovrà essere in possesso di abbonamento o biglietto, potrà acquistare un massimo di due tagliandi riservati ad under 12 e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

ALTRI TAGLIANDI

Biglietti gratuiti per i diversamente abili:

Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo biglietteria@cataniassd.com entro le ore 14.30 di giovedì 27 aprile. In caso di disponibilità, il mittente riceverà da biglietteria@cataniassd.com il titolo d’accesso in formato .pdf.