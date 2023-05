Poule Scudetto, Catania-Sorrento 0-2: i campani si impongono con le reti di Scala e La Monica

Gara nervosa e con ritmi bassi quella del Catania contro il Sorrento. La formazione di Maiuri espugna il Massimino per 2-0 con le reti di Scala al 75′ e La Monica al 92′. Questo gol è stato molto contestato dalla squadra di Ferraro per un presunto tocco di mani di Badje che poi ha effettuato il cross per l’autore della rete.

Il Sorrento espugna il Massimino tra mille polemiche, prima sconfitta in casa per il Catania.

Epilogo amaro in questa prima partita di Poule Scudetto per il Catania di Giovanni Ferraro. I rossazzurri infatti sono stati sconfitti al Massimino per 1-0 dal Sorrento, vincitore del girone G di Serie D. Una vittoria meritata quella dei rossoneri campani che per quasi tutti i 90 minuti hanno impensierito più volte la porta difesa da Bethers. Due conclusioni di Scala e La Monica (di cui una ha colpito il palo) hanno sfiorato il gol del vantaggio che è arrivato poi al 75′. Badje mette un cross dalla destra dell’area di rigore rossazzurra, palla che giunge a porta vuota proprio a Scala che segna. Una rete contestatissima dal Catania per un presunto fallo di mano precedente al cross sull’azione del gol. Per l’occasione e per vementi proteste è stato espulso Filippo Lorenzini, che nel finale di gara ha lasciato in 10 la squadra di Ferraro. Adesso testa al Brindisi, vincitore dello spareggio contro la Cavese, mercoledì 17 maggio al Fanuzzi.

Catania-Sorrento 0-2: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 5,5; Rapisarda 6, Lorenzini 6, Castellini 6 (dal 53′ Forchignone 5), Boccia 6 (dal 75′ Pedicone s.v.); Rizzo 4,5, Lodi 5 (dal 78′ Litteri s.v.), Vitale 6; De Luca 5,5 (dal 53′ Palermo s.v.), Sarao 6, Russotto 5 (dal 65′ Jefferson 5). A disposizione: Groaz, Di Grazia, Baldassar, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro 5,5

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo 6; G. Todisco 6, Cacace 6,5, Fusco 6,5, F. Todisco 6; La Monica 7, Herrera 6,5, Cuccurullo 6 (dal 70′ Erradi 6); Badje 6,5 (dal 94′ Simonetti s.v.), Petito 7 (dal 78′ Gaetani), Scala 6,5 (dal 85′ Bisceglia s.v.). A disposizione: Cervellera, Tufano, Selvaggio, Maresca, Gargiulo. Allenatore: Vincenzo Maiuri 7,5

ARBITRO: Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo

ASSISTENTI: Mauro Antonio De Palma della sezione di Molfetta e Alessandro Scifo della sezione di Trento

AMMONITI: 26′ F. Todisco (SOR); 28′ Sarao (CAT); 50′ La Monica (SOR); 63′ G. Todisco (CAT); 77′ Petito (SOR); 82′ Vitale (CAT)

ESPULSI: 76′ Lorenzini (CAT)

RETI: 75′ Scala; 92′ La Monica