Catania, idea Torregrossa per l’attacco: le ultime

Catania al lavoro per rinforzare la squadra che a brevissimo inizierà il ritiro pre-campionato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il nome che piace alla dirigenza etnea è quello di Ernesto Torregrossa, attaccante siciliano classe 1992 di proprietà del Pisa.

Catania-Torregrossa: i rossazzurri ci provano

Il Catania è a caccia dell’attaccante che guiderà l’intero reparto avanzato. Dopo le trattative con Gabriele Gori e Samuel Di Carmine, la squadra rossazzurra sta provando a riportare in Sicilia Ernesto Torregrossa. L’attaccante nato a San Cataldo classe 1992 è di proprietà del Pisa e vanta un passato importante tra Serie A, B e C. Ha vestito le maglie della Sampdoria, Trapani, Brescia, Crotone e Monza. Quindi, dopo Chiricò il Catania prova il colpo ad effetto. Ma occhio che anche Brescia e Modena sono sul giocatore e quindi la concorrenze per Torregrossa è importante.

Torregrossa tornerebbe così in Sicilia per vestire la maglia rossazzurra. La pista non è semplice e per la Lega Pro si tratterebbe di un colpo di eccezionale valenza. Inoltre, ironia della sorte, è uno dei tanti calciatori ad aver segnato al Catania, quando vestiva la maglia del Crotone nel febbraio 2015. Fu lui al 4 minuto a sbloccare la partita pareggiata poi al 92′ da Lucas Castro.

Il Catania prova il grande colpo per essere protagonista in Serie C e ambire al salto di categoria.