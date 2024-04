Presentato al Comune di Catania “Un Goal per la Solidarietà”, Luca Napoli: “Stadio Massimino sold-out”

Presso Palazzo degli Elefanti di Catania si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione di “Un Goal per la Solidarietà“. L’evento si terrà mercoledì 24 maggio presso lo Stadio “Angelo Massimino”. Presenti l’organizzatore Luca Napoli, insieme al Sindaco Enrico Trantino e all’Assessore allo sport Sergio Parisi.

“Un Goal per la Solidarietà”: sedicesima edizione che prenderà il via il 24 maggio

Il 24 maggio al Massimino si terrà la sedicesima edizione di “Un Goal per la Solidarietà“, evento a scopo benefico organizzato da Luca Napoli. Il torneo Domusbet.tv di calcio si terrà alla presenza di tutte le scuola superiori della città che affolleranno i gradoni del Cibali. Le squadre che si sfideranno saranno: la Nazionale Artisti TV; l’All Stars Sicilia; la Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia; la Nazionale Giornalisti. La madrina sarà la presentatrice di DAZN Giorgia Rossi.

Luca Napoli, al margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento, si focalizza sul tema del femminicidio, argomento cardine su cui si concentra la manifestazione: “La proposta del tema dell’evento – dice Luca Napoli – nasce da un’idea del Presidente dell’ARS Galvagno nel mese di ottobre. Ovviamente la risposta è stata veloce e scontata. Questo è un tema reale. Sviluppare questo tema coinvolgendo i giovani, che saranno i genitori di domani, abbiamo deciso di sensibilizzare questa manifestazione. Siamo orgogliosi di potere dare parte del ricavato alla Caritas Diocesana di Catania. In questo caso il 24 aprile cercheremo di esportare una cartolina bellissima della città.”

“Orgoglioso di far nascere questo progetto ventennale – prosegue l’organizzatore dell’evento – e siamo ancora qui a raccontare questa bellissima iniziativa. I settori del Massimino sono tutti esauriti. Solo nella curva nord è rimasto qualcosa. Per coloro che vogliono assistere al torneo apriremo i botteghini solo la mattina del 24 aprile alle ore 8.00 in Piazza Spedini. A quel punto potremo raccontare di uno stadio tutto esaurito“.