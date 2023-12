Serie C, Catania-Virtus Francavilla 1-1: De Luca salva i rossazzurri al 76′

Sfuma la terza vittoria consecutiva per il Catania di Cristiano Lucarelli che viene fermata sul 1-1 dalla Virtus Francavilla. Al 76′ De Luca pareggia i conti dopo il vantaggio degli ospiti al 22′ con Artistico.

Il secondo gol al “Cibali” di De Luca non basta: solo 1-1 contro la Virtus Francavilla

Momento magico per la “zanzara” Giuseppe De Luca. Al Massimino contro la Virtus Francavilla è arrivata la seconda rete consecutiva in stagione e in casa. Il Catania però non riesce a superare l’ostacolo rappresentato dalla squadra di Roberto Occhiuzzi, che si è dimostrata caparbia e tenace di contrastare la forza dei rossazzurri.

Al 22′ infatti i pugliesi la sbloccano con Artistico, che è stato abile a sfruttare una nefandezza difensiva dei centrali Curado e Silvestri. Ma la gara ha avuto un solo e semplice leitmotiv: dominio del Catania. Gli etnei spesso vanno alla conclusione ma è stato superlativo Forte a respingere tutte le conclusioni avversarie. C’è da dire però che sono tanti anche gli errori individuali sotto porta dei ragazzi di Lucarelli, su tutti quelli di Dubickas e Marsura.

Catania-Virtus Francavilla 1-1: il tabellino

CATANIA (4-3-2-1): Bethers; Bouah, Silvestri, Curado, Castellini (dal 63′ Mazzotta); Zammarini, Quaini; Chiricò, Rocca (dal 63′ De Luca), Marsura; Dubickas. A disposizione: Livieri, Lorenzini, Rapisarda, Maffei, Deli, Zanellato, Chiarella, Di Carmine, Bocic, Popovic. Allenatore: Cristiano Lucarelli

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino (dal 74′ Yakubiv); Carella, Di Marco (dal 64′ Enyan), Risolo, Biondi; Giovinco (; Fornito, Artistico. A disposizione: Lucatelli, Ruggiero, Polidori, Serio, Fekete, Latagliata, Lo Duca, Zuppel, Macca, Vantaggiato. Allenatore: Roberto Occhiuzzi

ARBITRO: Il sig. Giuseppe Vingo della sezione di Pisa

ASSISTENTI: Il sig. Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo e il sig. Mirko Bertoluccio della sezione di Vibo Valentia

QUARTO UOMO: Il sig. Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino

AMMONITI: 27′ Silvestri (CAT), 43′ Biondi (VIF), 52′ Forte (VIF), 54′ Lucarelli (dalla panchina), 58′ Artistico (VIF)

ESPULSI:

RETI: 22′ Artistico (VIF), 76′ De Luca (CAT)