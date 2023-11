Catania, che sia l’inizio di una scalata? – Hashtag Rossazzurri il Talk #12

Il Catania, dopo un mese di assenza di successi al Massimino, è ritornato a vincere. La Turris è stata sconfitta per 2-1 al 96′ con la rete di Devid Eugene Bouah che ha fatto scoppiare i 16.000 del Cibali.

La corsa di Cristiano Lucarelli sotto la curva è il segnale che attendeva tutta Catania. La piazza esigeva un cambio di passo netto e deciso. L’allenatore livornese sognava una vittoria così, all’ultimo respiro. Adesso l’obbiettivo dell’allenatore rossazzurro è risollevare l’ambiente e dare continuità a questa bella vittoria. Il Giugliano, prossimo avversario degli etnei, è in ottima forma e domenica scorsa ha battuto al “Partenio-Lombardi” l’Avellino di Michele Pazienza.

Una vittoria in terra campana darebbe una grande iniezione di fiducia visto che il Catania non ha mai vinto in Serie C in questa stagione due partite consecutive. Inoltre, i prossimi impegni dei rossazzurri sono “abbordabili” sulla carta con l’impegno di Coppa Italia di categoria contro il Crotone e le gare contro Virtus Francavilla, Messina, Sorrento e il 23 dicembre si chiude a Benevento.

Il match del “Vigorito” darà le risposte che cercano dirigenza, staff, stampa e tifosi. Quali sono le ambizioni del Catania? Dove può arrivare questa squadra a lungo termine? Può arrivare davvero tra le prime tre del girone C di Serie C? Quanti interventi servono nel mercato di riparazione a gennaio?

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Gianluca Virgillito (TVA Adrano e Catania Today) e Stefano Auteri (Catanista).

