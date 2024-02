Serie C, Latina-Catania: la diretta della partita

Alle 18.30 al “Domenico Francioni” andrà in scena Latina-Catania, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C girone C. La squadra rossazzurra vuole centrare il risultato pieno per ritrovare una vittoria che manca da più di un mese. La squadra di Fontana vuole dare continuità al bel successo di Brindisi. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo la gara con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Latina-Catania: la diretta della partita

Calcio d’inizio alle ore 18.30

Latina-Catania: le formazioni ufficiali

LATINA (-):

CATANIA (-):

ARBITRO: Il sig. Valerio Pezzopane della sezione dell’Aquila

ASSISTENTI: Il sig. Simone Asciamprener Rainieri della sezione di Milano e il sig. Pierpaolo Carella della sezione dell’Aquila

QUARTO UOMO: Il sig. Simone Palmieri della sezione di Avellino

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Latina-Catania: dove vedere il match in tv o in straming

L’incontro del “Domenico Francioni” di Latina è uno dei big match di giornata nel girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 258 di Sky Calcio.

Inoltre, Latina-Catania si potrà vedere anche via streaming su Now, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Non sarà possibile vedere gratuitamente la partita del “Francioni”.