Spettacolo al PalaCatania: la Saturnia batte il Casarano 3-0 davanti a 3.500 spettatori

3.500 cuori al PalaCatania hanno trascinato la Farmitalia Saturnia ad un successo tanto atteso dal pubblico catanese. La squadra del coach Waldo Kantor ha battuto 3-0 il Casarano in gara 1 finale playoff di Serie A3. A trascinare la Saturnia è stato il capitano italo-brasiliano Enrico Zappoli.

Finale playoff Serie A3 gara 1: Saturnia-Casarano 3-0

Vittoria e tripudio per la Farmitalia Saturnia che batte 3-0 il Casarano davanti ad un grande spettacolo del pubblico del PalaCatania. Infatti, sono state registrate 3.500 presenze per questo grande match, tanto atteso e che mette un tassello importante verso la corsa per la promozione in Serie A2. La gara 1 è terminata 3-0 con i tre set terminati rispettivamente 25-20, 25-16 e 25-21. Trascinatore della gara il capitano Ernesto Zappoli, mattatore soprattutto nel secondo set dove la squadra di Waldo Kantor ha preso il largo.

Nel finale di gara ha parlato il presidente della Farmitalia Saturnia Luigi Pulvirenti che ha commentato così la bella vittoria della sua squadra. “Il Casarano è arrivato qui senza il loro migliore giocatore – dice Pulvirenti in sala stampa – Cianciotta che ha uno stiramento. La squadra ha ripreso il gioco che esprimeva ad inizio stagione e stiamo giocando bene. Voglio sottolineare che 3.500 persone per una partita di Serie A3 non esiste nel volley nazionale.” Una bella pagina di sport per la pallavolo catanese e siciliana, adesso sognare si può.