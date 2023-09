Serie C girone C, i risultati della 5° giornata: bene Benevento, Avellino e Foggia

Con cinque gare del lunedì sera si è chiusa la quinta giornata del girone C di Serie C. Latina e Juve Stabia viaggiano in vetta al campionato, mentre occhio che al Benevento che insegue e si avvicina alle primissime posizioni. Bene anche il Foggia di Cudini che vince a Catania nel big match di giornata. Prima grande vittoria dell’Avellino di Pazienza, un rotondo 4-0 interno al Monopoli.

Serie C girone C, la quinta giornata: poker dell’Avellino di Pazienza e 2-0 del Foggia a Catania

Giornata ricca di colpi di scena e di gol in questo quinto turno di Serie C girone C. Risultato rotondo per il Latina di Di Donato che vince 3-0 a Giugliano, trascinati dai gol dei due bomber Fabrizi e Fella. Solo 0-0 per la Juve Stabia a Cerignola, un pari che ferma la cavalcata dei campani verso la vetta in solitaria del girone. Il Benevento di Andreoletti passa a Lecce contro il Brindisi, la decide il solito Alexis Ferrante. Risultato più largo di giornata è quello dell’Avellino di Pazienza, 4-0 al Monopoli con la prima doppietta in biancoverde di Cosimo Patierno.

Impresa del Foggia al “Massimino” che riesce a strappare tre punti importantissimi contro il Catania. A segno Marino e Tonin, rossazzurri fischiati dal proprio pubblico. Perde anche il Messina, sconfitto di misura contro la Virtus Francavilla. Torna alla vittoria il Crotone di Zauli vincendo 1-0 contro il Sorrento allo “Scida”. Altro grande risultato di giornata è quello del Picerno che riesce a vincere a Torre del Greco (NA) contro la Turris per 3-1.

Serie C girone C: i risultati della 5° giornata

Avellino-Monopoli 4-0 (50′ Sgarbi, 55′ Patierno, 58′ Armellino, 66′ Patierno)

Crotone-Sorrento 1-0 (23′ Gomez)

Potenza-Casertana 1-1 (21′ Curcio, 77′ Caturano)

Virtus Francavilla-Messina 1-0 (21′ Artistico)

Audace Cerignola-Juve Stabia 0-0

Brindisi-Benevento 0-1 (22′ Ferrante)

Catania-Foggia 0-2 (73′ Marino, 90+5′ Tonin)

Giugliano-Latina 0-3 (29′ Rocchi, 84′ Fabrizi, 88′ Fella)

Monterosi-Taranto 2-3 (7′ Fabbro, 10′ Palazzino, 43′ Antonini Lui, 66′ Kanouté, 73′ Parlati)

Turris-Picerno 1-3 (4′ Murano, 10′ Cocetta, 36′ e 68′ Murano)

Serie C girone C: la classifica

Latina 11 Juve Stabia 11 Picerno 10 Turris 10 Benevento 10 Foggia 8 Taranto 7* Avellino 7 Audace Cerignola 7 Virtus Francavilla 7 Potenza 7 Crotone 7 Catania 4* Giugliano 4 Casertana 3** Brindisi 3* Messina 2** Monopoli 2* Monterosi 2 Sorrento 1

Serie C girone C: i marcatori