Serie C, Taranto-Catania: le formazioni ufficiali

Oggi alle 16.15 si disputa allo Stadio “Erasmo Iacovone” Taranto-Catania, gara valida per la ventottesima giornata di Serie C girone C. La squadra rossazzurra vuole vincere per dare continuità al bel successo contro la Juve Stabia, mentre i rossoblù vogliono continuare a stupire. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra diretta testuale dell’incontro.

Taranto-Catania: la diretta della partita

16.15 – Calcio d’inizio del match fra Taranto e Catania

Taranto-Catania: le formazioni ufficiali

TARANTO (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Valietti, Matera, Calvano, Ferrara; Fabbro, De Marchi, Bifulco. A disposizione: Loliva, Costantino, Riggio, Ladinetti, Simeri, Panico, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Mastromonaco, Orlando. Allenatore: Ezio Capuano

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni; Castellini, Quaini, Monaco, Celli; Sturaro, Welbeck; Chiricò, Tello, Cicerelli; Cianci. A disposizione: Furlan, Donato, Curado, Haveri, Ndoj, Costantino, Bouah, Kontek, Peralta, Chiarella, Zammarini, Marsura. Allenatore: Cristiano Lucarelli

ARBITRO: La sig.na Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto

ASSISTENTI: Il sig. Alessio Miccoli della sezione di Lanciano e il sig. Edoardo Maria Brunetti della sezione di Milano

QUARTO UOMO: Il sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Taranto-Catania: dove vedere il match in tv o in streaming

L’incontro del “Erasmo Iacovone” di Taranto è uno dei big match di giornata nel girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che tutte le partite della Lega Pro sono visibili per tutti gli abbonati Sky ed è anche possibile usufruire del servizio Sky Go su smartphone e tablet. L’incontro verrà trasmesso sul canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, Taranto-Catania si potrà vedere anche via streaming su NowTV, che ha diritti esclusivi per le gare di Serie C per le stagioni 2023/24 e 2024/25. Per usufruire del servizio basta scaricare l’app in qualsiasi dispositivo, anche SmartTV. Inoltre, la partita dello “Iacovone” si potrà vedere anche gratuitamente su Sestarete, canale 81 del digitale terrestre.