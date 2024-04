Dopo la vittoria in Coppa Italia Serie C contro il Padova, per il Catania di Michele Zeoli è tempo di pensare al campionato. Domenica alle 18.30 alla Nuovarredo Arena i rossazzurri sono attesi dalla Virtus Francavilla di Alberto Villa, uno scontro diretto per evitare di precipitare nell’inferno dei playout. Di seguito le parole in conferenza stampa pre-gara dell’allenatore dei siciliani.

Zeoli: “La vittoria in Coppa ci lascia grande entusiasmo e consapevolezza”

Il Catania deve tornare subito a vincere dopo due sconfitte consecutive in campionato contro Turris e Giugliano. Domenica alle 18.30 i rossazzurri affronteranno la Virtus Francavilla, sfida fondamentale per il raggiungimento della salvezza. “È stata una vittoria che lascia tanto entusiasmo e consapevolezza – dice Zeoli in conferenza stampa – di poter battere chiunque. Fiducia in alcune situazioni che devono essere ripetute. Mercoledì ci sono stati i ringraziamenti da parte mia alla squadra, anche a chi non ha contribuito alla vittoria. Io dalla Virtus Francavilla mi aspetto la stessa partita di quella di Torre del Greco. In casa ha fatto un cammino importante e viene da una sconfitta da un derby, però in casa fa bene. La coppa? Sia la preparazione che quelle precedenti, hanno qualcosa di diverso. Il giocatore entra in campo più spensierato. In campionato i punti pesano e le partite sono sempre meno. Siamo consapevoli e la partita ci deve dare delle certezze mi aspetto un altro tipo di partita.”

“Virtus Francavilla? Squadra che gioca con intensità.”

In seguito Zeoli si è soffermato sull’avversario di giornata la Virtus Francavilla: “Adesso abbiamo fissato un obiettivo e aver vinto è importante. A me rimangono impressi gli abbracci tra i giocatori e mi sono sentito sicuro. Recuperi? Sturaro vorrebbe dare il suo contributo ma rientrerà col Messina. La voglia di contribuire di Stefano è tanta ma i rientri precoci possono causare problemi. La formazione la sceglierò domenica mattina. Non bisogna guardare minutaggio e presenza. L’atteggiamento della squadra deve essere quello di Marsura. La strada è stata indicata. La Virtus Francavilla è squadra che gioca con molta intensità. Bisogna stare attenti. Polidori e Artistico sono ottimi giocatori. Bisogna far capire ai calciatori che la condizione va cercata e non subire l’allenamento. Noi dobbiamo cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Ndoj? Calciatore forte, ma sta soffrendo. Sta prendendo la condizione, ma lo vedo soffrire a livello fisico. I tifosi? Sensazione che ritroveremo. Silvestri e Curado sono ragazzi di esperienza che hanno vissuto già situazioni simili e che possono dare consigli.“