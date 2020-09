Amministrative Bronte, Valeria Franco illustra il suo programma

Partecipazione, deburocratizzazione, investimenti.

Sono le parole chiave del programma di Valeria Franco, candidata del MoVimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del prossimo 4 e 5 ottobre al Comune di Bronte.

In questa intervista con Hashtag Sicilia la Franco – consigliere comunale uscente – illustra la visione dei pentastellati per il futuro di Bronte, tra i maggiori Comuni chiamati al voto in questa tornata amministrativa.

E lancia, tra le altre cose, l’idea di un nuovo ospedale territoriale, per irrobustire una sanità resa quanto mai necessaria dall’emergenza Covid-19 tutt’ora in corso. Seguiteci in prima visione!