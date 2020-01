Bronte, dal 7 gennaio arriva il servizio di pesatura dei rifiuti differenziati (e lo sconto TARI)

BRONTE – Il 7 gennaio diventa una data storica per Bronte e per il suo “ecosistema urbano”. La citta del pistacchio, infatti, punta a candidarsi come cittadina “green” e pone le condizioni per alzare ancora di più le percentuali di raccolta differenziata.

Dopo essere stata campione nella ricerca e nell’ottenimento dei finanziamenti per l’“Efficientemente energetico”, Bronte il 7 gennaio inaugura il nuovo servizio di pesatura dei rifiuti differenziati, che permetterà a chi farà pesare i rifiuti correttamente differenziati di risparmiare nella bolletta della Tari.

Il sindaco, Graziano Calanna, quasi non sta nella pelle ed, insieme con l’assessore Giuseppe Di Mulo e l’ing. Marco Meli, ha effettuato un sopralluogo nel Ccr (Centro comunale di Raccolta), dove è stata posta la bilancia pesa rifiuti, per verificare che tutto fosse realmente pronto.

“Pensate – afferma il sindaco – che quando mi sono insediato la differenziata era intorno al 13%. Oggi siamo oltre al 60%. Un dato che ci ha già permesso di abbassare la Tari del 5% per tutti. Negli ultimi 13 anni le tasse non erano mai state abbassate. Adesso – conclude – con questo nuovo sistema potremo premiare ancor di più chi differenzia correttamente”.

Ed il sistema è semplice. Basta recarsi al Ccr, che sarà aperto ogni giorno dalle 8 alle 17, mentre il sabato e la domenica fino alle 12, e presentarsi con un sacchetto di qualsiasi rifiuto ben differenziato e pesante più di un chilo.

Si potrà pesare di tutto ad eccezione dell’umido e dell’indifferenziato. Bisognerà avere con se la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta Tari da consegnare ad un operatore chela inserirà nella bilancia. Pesati i rifiuti consegnerà all’utente uno scontrino. Il dato confluirà agli uffici del Comune che, nel rispetto di un regolamento, applicheranno lo sconto in bolletta.

“Un altro obiettivo dell’amministrazione Calanna è stato raggiunto – ha concluso l’assessore Giuseppe Di Mulo – Adesso chi differenzia di più avrà un maggiore risparmio sulla bolletta”.