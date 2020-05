Catania, scoperta centrale di riciclo di automobili rubate: indagato un 40enne

CATANIA – Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti, hanno indagato in stato di libertà il pregiudicato 40nne R.S. per il reato di ricettazione.

Nel corso del servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno fatto irruzione all’interno di un garage ubicato nel villaggio “Campo di mare”, scoprendo una vera e propria centrale di smantellamento di autovetture rubate.

L’attenzione della pattuglia è stata destata dai rumori provenienti dal suddetto garage, inducendo gli operatori a effettuare un controllo al suo interno dove hanno sorpreso un pregiudicato a loro noto il quale era intento a smontare in vari pezzi una macchina.

Sul posto è stata fatta intervenire anche la Polizia Scientifica, per documentare fotograficamente lo stato dei luoghi; in particolare, sono state rinvenute quattro carcasse di autovettura, tutte di provenienza furtiva, un ingente quantitativo di pezzi di ricambio e attrezzattura varia. L’uomo è stato condotto in Questura dov’è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione; il garage con tutto il materiale trovato al suo interno è stato posto sotto sequestro.