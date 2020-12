Catania, via Palazzotto e via Caronda sistematicamente al buio

Catania, via Palazzotto e la parte nord di via Caronda vengono lasciate sistematicamente al buio. A diffondere la notizia, tramite un comunicato stampa pervenutoci questa mattina, è il Dottor Paolo Ferrara, presidente del III municipio della nostra città.

Le segnalazioni ricevute da residenti della zona non lasciano spazio a dubbi, e documentano “lampioni quasi sempre spenti, e un danno incalcolabile in termini di vivibilità e sicurezza per il quartiere”.

“Ci troviamo a pochi passi dalla circonvallazione e queste due strade – dichiara Ferrara – rappresentano un collegamento importante per raggiungere via Etnea”.

“Che si tratti di un guasto all’impianto elettrico o di un furto dei cavi di rame, non si può lasciare la parte nord di via Caronda e via Palazzotto al buio”.

“Inoltre, in pieno inverno, dove già dal tardo pomeriggio è buio pesto, una pubblica illuminazione efficiente vuol dire maggiore sicurezza e tutela”.

Al buio anche il tratto di via Oliveto Scammacca compreso tra via Vicenza, Via Aosta, via Caserta. “I lampioni spenti danneggiano anche i commercianti della zona e non bisogna dimenticare che una via al buio – continua il presidente di “Borgo-Sanzio”- favorisce la microcriminalità, con la gente che ha paura di attraversare queste zone perchè teme di essere derubata”.