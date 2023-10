Commemorazione dei defunti, disposti dal Comune servizi per la ricorrenza

Messa a punto la macchina organizzativa in vista della ricorrenza della commemorazione dei defunti al Cimitero di via Acquicella, a Catania, nei giorni scorsi oggetto di lavori di ripulitura e scerbamento dei viali, come disposto dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore con delega ai Servizi cimiteriali, Giovanni Petralia.

Interventi per i quali sono stati impiegati operatori del Comune e della Multiservizi, disposti in anticipo, secondo quanto sostiene l’amministrazione comunale, al fine di rendere più agevola la visita dei cittadini ai propri cari defunti, soprattutto nei giorni clou di affluenza al cimitero, il 31 ottobre, il primo ed il 2 novembre. Prevista una folla di cittadini all’interno della struttura cimiteriale.

In questi tre giorni, il Cimitero di via Acquicella e quello di San Giovanni Galermo rimarranno aperti ininterrottamente dalle 7,00 alle ore 17,00; le confraternite cimiteriali potranno essere visitate martedì 31 ottobre dalle ore 8,00 alle 12; invece, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, dalle 8.00 alle 17,00.

La Direzione Comunale Servizi Cimiteriali ha anche definito la programmazione per la commemorazione dei defunti del 2 novembre. Questo quanto disposto:

– ore 8.30 – Santa Messa nella Chiesa della Resurrezione all’interno del Cimitero Acquicella, celebrata dal Parroco don Alfio Carbonaro;

– ore 10,00- Visita del Sindaco ai defunti e deposizione di corone di fiori negli ossari;

– ore 10,30 – Santa Messa nella Chiesa della Resurrezione all’interno del Cimitero, celebrata da Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania;

– ore 12.00 – Santa Messa, celebrata dal Parroco don Alfio Carbonaro.

Per assistere i cittadini in visita ai defunti nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre sono stati istituiti i seguenti servizi:

– Assistenza alla popolazione a cura di associazioni del volontariato e della Protezione Civile comunale all’ingresso principale di via Acquicella cosiddetto dei < >;

– Servizio pullman dall’AMTS interno al Cimitero e di quattro autovetture dei Servizi Cimiteriali poste agli ingressi del cimitero Acquicella a disposizione degli anziani < >All’interno dell’area cimiteriale verranno posizionati, inoltre, venticinque bagni chimici a supporto dei bagni già esistenti e due servizi igienici nel cimitero di San Giovanni Galermo.

La circolazione viaria in occasione della commemorazione dei defunti per i gg 31 ottobre, 1 e 2 novembre è stata disciplinata con ordinanza n. 590 del 24/10/2023 della Direzione Corpo di Polizia Municipale – Utu, prevedendo nei giorni 1 e 2 novembre 2023 il divieto di transito per tutti i veicoli in via Acquicella, in viale della Regione nel tratto da via Calliope, fino a via Acquicella.

Per i giorni 31 ottobre e 1 – 2 novembre sono sospese tutte le autorizzazioni per l’ingresso al Cimitero con autovetture private. Gli ingressi per i veicoli destinati al trasporto degli invalidi e dei mezzi per accompagnare malati non in grado di deambulare, saranno consentiti giorno 31 ottobre 2023 senza limitazioni di orario; giorno 1 e 2 novembre 2023, dalle ore 14:00 alla chiusura del cimitero; se possessore di patente speciale è consentito solo l’ingresso dello stesso invalido; nel caso di non guidatore, potrà accedere con un solo accompagnatore vale a dire il conducente del veicolo.

Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, inoltre, sono sospese le tumulazioni e i servizi di trasporto funebre e gli operatori potranno accedere nelle aree cimiteriali solo dopo le ore 16,00, dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore.