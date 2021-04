Il comitato “San Giovanni Galermo che cambia” denuncia la chiusura dei Servizi Demografici

Diamo libera voce alle preoccupazioni del Rappresentante del Comitato “San Giovanni Galermo che cambia”, Francesco Nauta.

In qualità di rappresentante del comitato San Giovanni Galermo che cambia, su richiesta di tanti cittadini, devo sollevare un grosso disagio, che i sangiovannesi stanno subendo.

Purtroppo, dalle festività natalizie, i Servizi demografici, presenti in via Don Minzoni, sono chiusi e non sono funzionanti. Essendo San Giovanni Galermo il quartiere più decentrato di Catania ma soprattutto collegata in maniera limitata rispetto ad altre zone, diventa problematico rivolgersi ad altri centri servizi.

Il centro servizi più vicino, si trova in via Galermo bassa zona Trappeto Nord, non facilmente raggiungibile come detto precedentemente, causa collegamenti limitati che soprattutto per gli anziani riscontrano molte difficoltà, mentre prima usufruivano con tranquillità e serenità dei servizi del IV Municipio in via Don Minzoni.

In modo particolare, oggi, diventa assai problematico e pericoloso per la situazione epidemiologica, visto che si predica di spostarsi il meno possibile. In qualità di rappresentante del comitato San Giovanni Galermo che cambia, faccio un appello al sindaco di Catania Salvo Pogliese e all’assessore competente, confidando che, nell’immediato, vengano ripristinati i servizi, indipendentemente dalla motivazione della chiusura in quanto il territorio di San Giovanni ha necessità di essere servito.

Rappresentante del comitato San Giovanni Galermo che cambia

Francesco Nauta