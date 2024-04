Catania, la staffilata di Cianci al Benevento vale i playoff: adesso resettare e ripartire

Il Catania di Michele Zeoli chiude la regular season al tredicesimo posto a quota 45 punti, ottenendo l’aritmetica salvezza. Evitati i playout, la squadra rossazzurra è automaticamente qualificata ai playoff dalla Fase Nazionale al primo turno da testa di serie. I quasi 19.000 del Massimino hanno spinto i siciliani fino al 96′ della gara contro il Benevento, gara decisa al 45′ con la rete di Pietro Cianci.

Cianci l’uomo della provvidenza di una vittoria che vale oro per il Catania

Un nome e un cognome nel destino rossazzurro: Pietro Cianci, il numero 90 autore al 45‘ della rete che è valsa la vittoria contro il Benevento e che ha dato la salvezza aritmetica al Catania. Un successo per una squadra, per una città e per una piazza che ha vissuto con pathos il finale di stagione. Una permanenza in Serie C che vale anche e soprattutto i playoff dal primo turno della Fase Nazionale da testa di serie. La vittoria in Coppa Italia Serie C ha garantito proprio l’accesso agli spareggi, un’opportunità da sfruttare a tutti i costi.

Contro il Benevento la squadra nel complesso ha meritato di vincere. Di cuore la prestazione di Quaini, che ha ricoperto due ruoli in uno. Molto bene Nana Welbeck che ha recuperato tutti i palloni vaganti a centrocampo. Nel secondo tempo positiva la prova di Cicerelli che ha messo moltissimi palloni interessanti in area per gli attaccanti per cercare il raddoppio. Promosso a pieni voti Pietro Cianci, l’autore del gol vittoria al 45′ e di una prestazione maiuscola che meritava anche maggior fortuna. Michele Zeoli, almeno in questi giorni, può guardare con più fiducia al futuro.

Reset e ripartenza: ai playoff sarà un Catania diverso?

La vittoria del Catania contro il Benevento per 1-0 ha decretato la salvezza aritmetica dei rossazzurri nel girone C di Serie C. La permanenza in C vale anche i playoff dalla Fase Nazionale al primo turno da testa di serie. Nella suddetta fase i rossazzurri avranno il vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa affrontando una formazione classificata peggio e con il passaggio del turno anche in caso di parità di risultato dopo 180 minuti.

Proprio adesso è il momento clou della stagione dove bisogna resettare tutto. Mettere da parte tutte le criticità e le problematiche che hanno afflitto la squadra rossazzurra è fondamentale per le prossime settimane. Zeoli dovrà essere bravo, come lo è già stato, a compattare il gruppo squadra e cercare di trarre il massimo dai suoi calciatori. Inoltre, il Catania (al momento) va in scena ai playoff sabato 11 maggio, quindi ci sono quasi 14 giorni di preparazione (soprattutto a livello fisico) a questi spareggi che potrebbero anche regalare un sogno in un’annata strana e pazza.