Incidente mortale a Catania, il commento dell’on. Forzese

CATANIA – “Un’altra tragedia che, probabilmente, avrebbe potuto essere evitata”. Così l’on. Marco Forzese, coordinatore provinciale a Catania di “Noi Moderati”, commenta l’ennesima vittima della strada e pone l’accento sulla carenza di interventi adeguati lungo la Circonvallazione di Catania, già teatro di incresciosi incidenti stradali che, purtroppo, aggiunge “evidentemente non ci hanno insegnato alcunché, se è vero, come è vero, che la strada in questione non sembra possedere i requisiti di sicurezza necessari o, comunque, idonei per il traffico veicolare che la interessa per buona parte delle ore del giorno, festivi compresi”. Da qui l’appello, accorato ed energico, dell’on. Forzese che, tra l’altro, nella qualità di membro del comitato nazionale di “Noi Moderati”, ha posto la questione a un’attenzione più ampia e ha aggiunto che occorre fare leva anche sull’educazione stradale, indispensabile per diffondere la cultura della guida all’insegna del massimo scrupolo. “La Circonvallazione di Catania – conclude – non può continuare a essere un percorso a ostacoli, una sorta di trappola pronta a riservare rischi di ogni genere, anche dall’esito drammatico, come nel caso della cara e sfortunata Chiara, ai cui familiari rivolgiamo le più sentite condoglianze”.