Maurizio Mirenda inoltra la mozione “Interventi urgenti immobili Edilizia Popolare”

CATANIA – Il consigliere comunale di Catania Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha appena inoltrato al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi la mozione “Interventi urgenti immobili Edilizia Popolare”.

«Gli immobili assegnati ad edilizia popolare – spiega Maurizio Mirenda – sono tanti ed ospitano centinaia di migliaia di famiglie. Pertanto, questa Amministrazione ha il dovere, nonché la responsabilità, di intervenire sul patrimonio comunale, rendendolo sicuro e fruibile».

Proprio per mettere in sicurezza gli edifici, secondo il consigliere comunale, «c’è la possibilità di accedere a dei fondi europei».

«Non appare superfluo sottolineare – aggiunge Mirenda – come sia giusto dare dignità a queste famiglie, visto che il Comune è il primo a pretendere, giustamente, che gli immobili di edilizia privata siano adeguati a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sismica, quindi anche strutturale, abbattimento delle barriere architettoniche, di agibilità ed abitabilità, nonché al rispetto delle norme igienico-sanitarie».

Il Capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC ritiene opportuno ed indifferibile «verificare al più presto le condizioni di questi edifici ed investire le direzioni competenti, affinché predispongano tutte le procedure di rito per presentare dei progetti di ristrutturazione di questi edifici, cosicché da rendere sicure queste abitazioni, anche perché, purtroppo, la loro situazione strutturale è pericolosa e mette l’Ente dinanzi a seri rischi di incolumità pubblica».

Maurizio Mirenda conclude rivolgendosi al sindaco Enrico Trantino, al Consiglio e all’Amministrazione tutta: «fiducioso che le motivazioni di questa mozione siano condivise da tutto il Senato cittadino, si impegna il Sindaco e l’Amministrazione ad attivarsi, affinché si dia inizio ad una programmazione di interventi urgenti e necessari per la sicurezza di tutti».