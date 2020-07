San Giovanni li Cuti, discesa disabili e spiaggia libera n.1 domenica aperti

CATANIA – La passerella per disabili di San Giovanni Li Cuti e la spiaggia libera n.1 della Plaia saranno aperte al pubblico da domenica mattina. Lo hanno reso noto il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore al Mare Michele Cristaldi, a conclusione di una verifica dello stato di avanzamento degli interventi necessari a rendere agevole l’accesso nello spazio acqua del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e l’approntamento dei servizi necessari al funzionamento della spiaggia n. 1 del litorale sabbioso, secondo le norme sul distanziamento.

“Nonostante le linee guida anti Covid siano state diffuse solo a metà giugno – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – stiamo offrendo servizi eccellenti come mai accaduto in passato. Riceviamo apprezzamenti per la funzionalità e l’organizzazione delle spiagge n.2 e n.3 che non hanno nulla da invidiare ai lidi privati. Domenica mattina completiamo l’offerta del mare gratuito per i cittadini con l’ultima spiaggia libera di viale Kennedy che aprirà domenica insieme alla passerella disabili e per questo voglio ringraziare particolarmente l’assessore Michele Cristaldi che sta seguendo passo dopo passo l’esecuzione dei lavori”.